Maestros piden no ser estigmatizados por casos de abuso sexual en planteles

“Somos maestros, no a la violencia”. La frase se repetía en los carteles que docentes de la jornada vespertina elevaron la mañana de este viernes 20 de octubre del 2017 en un plantón en la Plaza Colón, en el centro de Guayaquil.

La manifestación fue organizada por la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa, gremio que rechaza la estigmatización de los profesores tras los últimos casos de abuso sexual reportados en establecimientos educativos públicos del país.



Agustín Lindao, coordinador de la Red de Maestros de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), aclaró que esta agrupación no tiene ingerencia en la designación de autoridades. “No somos violadores, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Tampoco la Red de Maestros pone rectores ni directores distritales”.



El dirigente explicó que los mecanismos para ingresar al magisterio y la selección de directivos se hacen bajo concursos dirigidos por el Ministerio de Educación. “El proceso está basado en pruebas psicométricas, sicológicas, de conocimiento y clase demostrativo. Hay que completar más de 800 puntos para entrar al magisterio, sean educadores o profesionales como ingenieros, abogados, etc.”.



Lindao aclaró que el procedimiento es similar para nombrar directivos. Sin embargo, ciertas autoridades también pueden nombrarlos por encargo. “La Subsecretaría de Educación puede encargar autoridades en base a una terna, que se define con el distrito. Y se nombra el encargo hasta que llegue el ganador de concurso”.



En esta semana, la exrectora de la unidad educativa donde se han reportado hasta ahora diez denuncias de abuso sexual contra niños, reconoció que fue escogida de una terna. El coordinador de la Red de Maestros también reconoció que la exfuncionaria fue parte de este grupo.



“Pero si ella ha omitido algún procedimiento como rectora, serán las autoridades educativas, a través de un sumario, las que apliquen la sanción. De igual forma, la Fiscalía deberá aplicar la sanción indicada. Nosotros no solapamos sinvergüencería de nadie, venga de donde venga”, comentó el dirigente.



En la zona 8 hay cerca de 18 000 docentes. Según Lindao, el 85% es parte de este gremio, que nació en el gobierno de Rafael Correa. En las últimas semanas han circulado varias fotografías de la exrectora con algunos personajes de ese régimen.



Lindao marca distancia con la política. Y además aclara que los cuatro educadores implicados en el caso del plantel del norte de Guayaquil no eran parte de la agrupación. “Hay que rescatar la dignidad del maestro ecuatoriano. Hay buenos maestros”.



El dirigente dijo que están dispuestos a intensificar las capacitaciones sobre rutas y protocolos ante denuncias de delitos sexuales en el sistema educativo. También esperan trabajar con los estudiantes y sus familias en la prevención, y pedirán a las autoridades educativas ajustar los protocolos a la denuncia inmediata, como establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).