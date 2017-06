Las reacciones mundiales tras el anuncio de Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París

El anuncio del presidente Donald Trump realizado ayer, 1 de junio del 2017, de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París desató la reacción de líderes mundiales, organizaciones ambientalistas y empresas. Con la decisión, EE.UU. se unirá a Nicaragua y Siria, los únicos dos países no firmantes de los compromisos adoptados en París por casi 200 naciones a finales del 2015.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, denunció el 1 de junio por la noche la “seriamente de errónea” decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. “Es una decisión seriamente errónea”, escribió en Twitter Juncker.



El mundo “puede contar con Europa” para dirigir la lucha contra el calentamiento global, indicó el comisario europeo para el Clima, Miguel Arias Cañete, en un comunicado, informó AFP.



De su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que ‘lamenta’ la decisión de Trump y pidió que prosiga "la política climática que preserva nuestra Tierra”. Varios de sus ministros socialdemócratas, entre ellos su ministro de Relaciones Exteriores, advirtieron que la decisión de Trump ‘perjudicará’ al mundo entero.



La reacción del recién electo presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó de inmediato y advirtió a su homólogo, en un intercambio ‘directo’ que se puede ‘hablar’ pero que “nada es negociable en los Acuerdos de París” sobre el clima, indicó la presidencia francesa citada por la agencia AFP.



“Estados Unidos y Francia continuarán trabajando juntos pero no sobre el tema del clima”, agregó el mandatario francés en un intercambio telefónico, precisó la misma fuente. En un discurso televisivo agregó que “cometió un error para los intereses de su país y un error para el futuro de nuestro planeta”.



La decisión de Trump además causó una ola de protestas en varias ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Washington.



Una institución alarmada por la noticia fue la ONU que evocó una ‘gran decepción’ y dijo que el secretario general, Antonio Guterres, “tiene confianza en las ciudades, estados y empresas en Estados Unidos para continuar -junto a otros países - (...) trabajando en pos de un crecimiento económico sostenible y de bajar la emisiones de carbono, lo que va a crear empleo de calidad y los mercados y garantizará la prosperidad”.

Protestas por la decisión de Trump Grupos de personas protestaron frente a la Casa Blanca, como rechazo a la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, por el cambio climático. Foto: AFP Activistas participaron el 1 de junio en una manifestación en Nueva York para protestar en contra de la decisión del presidente Donald Trump de retirar a EE.UU. del Acuerdo de París. Foto: AFP Una mujer exhibe un cartel durante una protesta en Nueva York el 1 de junio de 2017 contra la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París. Foto: AFP Una mujer exhibe un cartel durante una protesta en Nueva York el 1 de junio de 2017 contra la decisión del presidente de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París. Foto: AFP En Suiza, varios activistas de Greenpeace protestaron este 2 de junio del 2017, contra la decisión del Gobierno estadounidense de salir del Acuerdo de París delante de la Embajada de EE.UU. en ese país. Foto: EFE ver en pantalla completa

Canadá fue otro de los países que se unió a la crítica por el abandono de EE.UU. del Acuerdo de París. Justin Trudeau, primer ministro, llamó a Trump para expresar su ‘decepción’ pero también le comunicó su intención de seguir trabajando con socios internacionales para abordar el cambio climático.



La ola de indignación fue abordada por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien dijo este 2 de junio del 2017 que Trump es “la única persona en el mundo a quien no le gusta París”, informó AFP. En una conferencia de prensa, Hidalgo “reafirmó la determinación de las ciudades del mundo” de aplicar el acuerdo sobre el clima.



La alcaldesa además condenó la ‘grave’ decisión de Donald Trump y criticó sus “declaraciones extremadamente provocadoras que no están a la altura de lo que se espera de un presidente de una gran nación a la que queremos y que es un país amigo de Francia”.



Otro líder que lamentó la decisión de Trump fue el expresidente Barack Obama. “Los países que permanecen en el acuerdo de París serán los que cosecharán los beneficios, con nuevos puestos de trabajo por las industrias creadas”, afirmó.



La compañía Tesla también expreso su preocupación por el tema. Elon Musk, fundador, dijo este 2 de junio que dejaría el círculo de consejeros de Trump y escribió en Twitter que “El cambio climático es real. Abandonar París no es bueno para Estados Unidos ni para el mundo”, reseñó la AFP.



El gigante General Electric, por medio de Jeff Immelt, gerente ejecutivo, expresó su pesar en la misma red social y dijo que se sentía ‘decepcionado’ con la decisión. “La industria debe liderar y no depender de un gobierno”, apuntó.



En una línea similar se expresó el exvicepresidente estadounidense y conocido activista medio ambiental Al Gore, que tildó el anuncio de Trump como una "decisión indefendible y temeraria". Gore, creador del popular documental 'Un verdad incómoda' sobre el calentamiento global, subrayó que la decisión de Trump socava la posición de EE.UU. en el mundo y amenaza la capacidad de la humanidad para resolver el cambio climático a tiempo.



Otro personaje mundial que habló de la polémica decisión fue el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. En la red social escribió: "Retirarse del acuerdo sobre el clima de París es malo para el medio ambiente, malo para la economía y pone el futuro de nuestros hijos en riesgo".



En Latinoamérica también se han levantado voces críticas frente a la noticia. Una de ellas es la escritora colombiana Laura Restrepo quien 'agradeció', este 2 de junio , irónicamente al presidente de EE.UU. por sus "rudísimas e ignorantes palabras" sobre el cambio climático.



Según Restrepo la decisión de Trump despertará en el resto del mundo un "compromiso con la preservación y la supervivencia" de la humanidad.