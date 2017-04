'Rápidos y Furiosos' no encuentra rival en la taquilla estadounidense

'Rápidos y Furiosos' se mantuvo fácilmente en lo más alto de la taquilla estadounidense por segunda semana consecutiva, con unos ingresos de 38,7 millones de dólares, informó este lunes 24 de abril del 2017 la web especializada Box Office Mojo.

En la octava entrega de la saga, dirigida por F. Gary Gray, la gran novedad llega de la mano de Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson (The Rock).



La cinta, que contó con un presupuesto de unos 250 millones de dólares, lleva más de 900 millones ingresados en la taquilla mundial.



El segundo puesto fue para la comedia de animación 'The Boss Baby', con 12,8 millones de dólares.



El filme, dirigido por Tom McGrath y con las voces de Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel y Lisa Kudrow en su versión original, cuenta cómo la llegada de un bebé a una familia impacta de forma decisiva en todos sus miembros, una historia narrada desde el punto de vista del hermano mayor del bebé, de siete años.



El tercer lugar se lo quedó la nueva versión de "La Bella y la Bestia", con 10 millones de dólares.



En esta nueva aproximación al clásico cuento de Disney, Emma Watson y Dan Stevens son la pareja protagonista de este clásico cuento que narra el romance entre un monstruo y una joven, mientras ella trata de lograr la libertad de su padre.



El debut del documental de Disneynature 'Born in China' obtuvo la cuarta plaza con 5,1 millones de dólares.



La obra captura momentos íntimos de varios animales, entre ellos un oso panda y su cachorro, un pequeño mono que se siente desplazado por su hermana pequeña y un leopardo de las nieves esforzándose por criar a sus dos crías.



Por último, la comedia 'Going in Style' firmó la quinta posición con 5 millones de dólares.



En la película, tres hombres de avanzada edad (Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin) deciden unir fuerzas y atracar un banco de la misma entidad que les arruinó la vida, para hacer frente a la delicada situación económica en la que se encuentran.