El rapero Vico C presenta su película autobiográfica 

El rapero puertorriqueño Vico C encabezó hoy, 14 de agosto de 20176, la premier en Santo Domingo de su película autobiográfica 'Vico C: la vida del filósofo', que recoge los momentos de "luz y más oscuros" del artista.

Video: YouTube, cuenta Antivirus Musical

Luis Armando Lozada Cruz, su verdadero nombre, afirmó que el filme detalla su infancia como niño tímido, su rápido ascenso a la fama en su país y a nivel internacional.



La cinta, que se estrenará el próximo miércoles 16 en la capital dominicana, es un "viaje íntimo" que narra buena parte de los momentos más importantes la vida personal y la carrera de Vico C.



"Mi público podrá conocer los momentos de luz y más oscuros que han pasado por mi vida, y que incluyen desde los mejores conciertos, viajes y dinero hasta el accidente que casi me cuesta la vida y mi carrera", dijo el intérprete de Recta final y María, y quien es el narrador de la cinta.



La película es protagonizada por el hijo de Vico C, Luis Armando Lozada, Jr, y la actriz Mariangelie Vélez; filmada en escenarios naturales de Puerto Rico y dirigida por Eduardo (Transfor) Ortiz.



La producción también retrata el tema de las drogas del artista, su encarcelamiento y el proceso de autodescubrimiento en el que su esposa, Sonia, jugó un papel determinante.



En la premier la directora general de Caribbean Cinemas Zumaya Cordero expresó el entusiasmo de esa productora con la película, y la seguridad de que dominicanos se identificarán con ella, "no solo porque Vico C representa una generación que creció y bailó con su música, sino por el mensaje de superación que envuelve toda la producción".