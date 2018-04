Kanye West anuncia dos nuevos álbumes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El rapero estadounidense Kanye West anunció que sacará dos nuevos álbumes en junio. "Mi nuevo álbum tiene siete canciones", tuiteó.

Este trabajo saldrá a la venta el 1 de junio. Poco después el marido de Kim Kardashian anunció que lanzará otro disco con el rapero Kid Cudi una semana más tarde. "Se llama 'Kids See Ghost'.



Ese es el nombre de nuestro grupo". El músico de 40 años sacó hace dos años su último disco, 'The Life of Pablo'.



Después interrumpió la gira con el mismo nombre e ingresó en un hospital por agotamiento. A causa de ello decidió llevar un ritmo de vida más calmado.

Video: YouTube, cuenta: Kanye West VEVO

Hace unos pocos días activó de nuevo su cuenta de Twitter y anunció que escribirá en esa plataforma una especie de libro con consejos para la vida.