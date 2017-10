Estudio no encuentra rastros genéticos de americanos en los antiguos rapanui

Un estudio dado a conocer este jueves 12 de octubre de 2017 señala que no hay prueba genética de que los habitantes de la Isla de Pascua, los rapanui, se mezclaron con indígenas de Sudamérica antes de la llegada de los europeos al continente americano.

El estudio, publicado este jueves en la revista médica Current Biology, señala que aunque no es posible descartar contactos culturales entre los rapanui y los pueblos indígenas sudamericanos, si estos se produjeron "no dejaron rastros genéticos" en las muestra de individuos que fueron analizadas.



Lars Fehren-Schmitz, investigador de la Universidad de California y el principal autor del estudio, afirmó en un comunicado que les "sorprendió no encontrar ninguna traza de indígenas americanos" en las muestras de antiguos rapanui.



Los investigadores extrajeron el ADN de cinco individuos que vivieron en la Isla de Pascua antes y después de la llegada de los europeos. Los resultados permitieron a Fehren-Schmitz y su equipo "rechazar la hipótesis" porque ninguno de esos individuos "tenía una herencia sustancial de indígenas americanos".



"Nuestra información sugiere que la herencia indígena americana presente hoy en día en los pascuenses no estaba presente en la isla antes del contacto con los europeos y por tanto puede ser debido a hechos más recientes en la historia", añadió el investigador.



Pero los científicos tampoco han podido responder a la pregunta de cuándo se produjo exactamente el mestizaje entre rapanui y sudamericanos que se observa en el genoma de los pascuenses de hoy en día.



En la actualidad, el ADN de los pascuenses muestra entre un 5 y un 6 % de material genético procedente de indígenas americanos. Por eso, los científicos dijeron que el próximo paso sería obtener cuantiosas muestras del genoma de otras poblaciones antiguas de Oceanía y el occidente de Sudamérica para determinar las interacciones potenciales entre unos y otros.