Para el Ejecutivo han faltado controles a los centros que ofertan cirugías estéticas

Los allegados de la actriz Melanie Montenegro, fallecida a finales del 2016 por presunta mala práctica profesional durante una cirugía estética, se reunieron con el presidente Rafael Correa. Así lo confirmó el Primer Mandatario durante el enlace ciudadano 508 transmitido la mañana de este sábado 14 de enero desde San Pedro de Taboada, en el cantón Rumiñahui (Pichincha).

“Es una tragedia (…) Estas cosas no pueden quedar sin investigarse, ya se están tomando acciones. No puede ser que se anuncien cirugías estéticas como venta de discos compactos y si se hace dos por el precio de uno”, manifestó el Jefe de Estado. Añadió que se trata de cirugías estéticas, lo cual implica riesgos. “Parece que ella era alérgica a la anestesia, pero para una operación de ese tipo hay que hacer exámenes previos para saber a lo que es alérgica (…) la responsabilidad es del médico, también hacer todas las pruebas necesarias, pero por rentabilizar, creyendo que la medicina es un negocio de escala y hacer más cirugías no toman las precauciones del caso, no me quiero anticipar y se está investigando”.



Indicó que la clínica en donde se realizó la cirugía a Melanie Montenegro está clausurada y el programa de televisión en el que se promocionaban las operaciones estéticas fue suspendido.



Precisó que, en la actualidad, se está revisando si se puede implementar normativa para regular de forma más rigurosa a los centros que ofrecen esa clase de servicio. “No pueden inducir a nuestros jóvenes, peor a los adolescentes, a esta clase de procedimientos”.

Correa señaló que sí han faltado controles de parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), porque existe la normativa para tratar este tipo de casos y una prueba de ello es que la clínica ya fue suspendida. “Debemos ser mucho más estrictos, que los médicos que hagan esta clase de intervenciones sean especialistas”.



Según datos del MSP proporcionados a este Diario, tres centros en Guayas, tres en Pichincha y dos en Tungurahua fueron cerrados por falta de permisos (que duran un año) y mala práctica, pero no se precisa en qué año los clausuraron. A esto se suma que solo 67 establecimientos están autorizados para procedimientos de estética invasiva. Se incluyen centros especializados y clínicos quirúrgicos ambulatorios, hospital del día y de reducción de peso, sin procedimientos invasivos. 35 funcionan en Guayas y 12 en Pichincha.



Al final, Correa recordó que no es el primer caso ya que, hace un año, la reina de Durán, Katherine Cando, falleció por supuesta mala práctica profesional en una cirugía estética. “Si alguien quiere hacer cirugía estética debe ser recontra especializado (...) No podemos permitir más tragedias como la de Melanie, el año pasado también hubo otra muerte y debemos parar la publicidad engañosa”.