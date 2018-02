Una radiografía a la Mona Lisa holandesa en busca de sus enigmas ocultos

La famosa Joven de la perla(1665), del pintor holandés Johannes Vermeer, se somete a partir de hoy (26 de febrero del 2018) a una minuciosa radiografía en el Museo Mauritshuis de La Haya, el primer examen científico en los últimos 25 años que busca sacar a la luz sus misterios recónditos.

"El último estudio utilizó técnicas invasivas y no fue un análisis representativo de todo el dibujo. Con las nuevas tecnologías podemos recopilar información similar y con técnicas sensibles", dijo Joris Dik, profesor de materiales en el arte y la arqueología en la Universidad de Tecnología de Delft, en el sur de Holanda.



Durante los últimos años, los investigadores han mostrado una gran fascinación por esta pintura en la que aparece una niña con mirada enigmática, que posa con un turbante azul y dorado, y una gran perla en la oreja izquierda.



Para este experto en arte, la diferencia entre el proyecto de investigación realizado en 1994 y el actual, titulado La joven, en el punto de mira, es básicamente "como mirar a la luna con un telescopio o con el Hubble desde el espacio".



Lo que se descubrió hace casi 25 años, en esa primera investigación, fue que la base negra del dibujo es "muy peculiar", porque "no solo es un fondo oscuro, sino que tiene una cobertura fina de un verde traslúcido que no se reconoce a simple vista y que precisamente tiene el objetivo de dar un reflejo al negro de fondo, para que sea tan oscuro como sea posible", añadió el profesor Dik.



Ese verde es lo que hace que la joven "mire a su público, girada hacia un lado, y con la vista procedente de un fondo totalmente oscuro", el objetivo exacto de Vermeer cuando pintó a La Joven de la perla.



La idea con este nuevo proyecto es ver cómo Vermeer pintó esta obra de arte y qué materiales utilizó para ello durante esa época del siglo XVII.



Se utilizarán tecnologías como los rayos X fluorescentes, infrarrojos, tomografía de coherencia óptima y microscopios digitales que permiten hacer un perfil en tres dimensiones del primer plano del dibujo.



El histórico trabajo de Vermeer, conocido también como la Mona Lisa holandesa, será objeto de interés exclusivo de un equipo de investigadores internacionales durante las próximas dos semanas, después de las cuales, se espera que esta pintura sea "una de las obras de arte mejor documentadas del mundo", según el museo.



Los expertos trabajarán bajo la mirada de los más curiosos, quienes podrán seguir las investigaciones detrás de la cristalera que rodea la estructura especial levantada en el corazón del museo para albergar este centro de investigación temporal, "uno de los más avanzados del mundo", según la jefa de este proyecto, Abbie Vandivere.



Este trabajo científico busca especialmente "investigar el lienzo, los pigmentos y el aceite" que utilizó el maestro holandés en 1665, pues el cuadro no requiere "de una mayor restauración" ya que se encuentra en perfectas condiciones.



La investigación contará con la experiencia de numerosos expertos nacionales e internacionales, como de la Universidad de Maastricht (Holanda), la de Amberes (Bélgica) y el Centro de Galería Nacional de Washington (EE.UU.), entre otros.



La recogida de datos del propio cuadro finalizará el próximo 11 de marzo del 2018 aunque no se espera que termine el análisis de los resultados hasta dentro de un mínimo de 6 meses.