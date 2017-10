Quixosis: música andina en versión electrónica

La música andina y folclórica tiene un nuevo sonido, más moderno y refrescante. Se trata de la fusión rítmica del quiteño Quixosis, artista que se ha dedicado a rescatar sus raíces latinas y a mezclarlas con suaves ‘beats’ electrónicos.

Daniel Lofredo, su nombre real, es músico y artista visual. Detrás de su alias ‘Quixosis’ se ha dedicado a recorrer los sonidos andinos, además de retomar archivos de la música popular y tradicional de Ecuador.



Ese trabajo lo realiza de la mano de los sellos Discos Caife y Discos Llaquiclla, donde se dedica a la conservación de antiguos archivos musicales. Además, Quixosis es un artista recurrente en el sello Mishky Records, de donde nacen iniciativas similares de fusión rítmica, pues ha compartido escenario con artistas de similar ideología musical, como Lascivo Bohemia, David West, Ataw Allpa y Fidel Eljuri.



Después de cuatro trabajos discográficos, el ecuatoriano tiene un repertorio de reconocidas canciones que forman parte de sus conciertos tanto dentro como fuera del país, como son Teketéate, Candela y tron, Chahuarmishqui y Futurikingue, entre otras.



Quixosis es uno de sus tantos proyectos de identidad nacional, pues también tiene una propuesta musical bajo el nombre de Daniel Lofredo y, además, tiene proyectos en su faceta de productor audiovisual.



El ecuatoriano formó parte del festival Plotzlich Am Mer de Polonia, donde presentó un set de casi dos horas de sonidos folclóricos y andinos, acompañados por hipnóticos toques electrónicos. De ese concierto salió su recopilación denominada ‘Avanzada latinoamericana’, que fue grabada durante ese show y que recorre esa experiencia sonora de fusión musical.



En 2013, el músico quiteño debutó con su primer material discográfico, denominado ‘Untide’, que incluyó 11 canciones, como Turquoise, Pálpito, In the Nick y Asymptote, entre otras. Este álbum fue hecho con las bases rítmicas del dance y salió a la luz con la discográfica Somehow Recordings.

Dos años más tarde, Quixosis estrenó su EP ‘Aguas’, que se conformó por cinco temas de fusión electroandina: Aguas, Melancha, Cuchara de palo y dos versiones de Tallo y espíritu. En 2016, el músico y productor presentó dos trabajos, uno de larga duración y un EP.



‘De Fiúcher’ salió en febrero de ese año y tuvo nueve canciones, entre ellas Igual a Equis, Nunca cambies y Desnúdate (Yourself). En agosto de 2016 apareció el EP ‘Telar’, de cuatro composiciones.