QuitoFest se tomó el Itchimbía

Futuro fue la primera canción que interpretó la banda mexicana Café Tacvba. La agrupación se presentó a las 20:50 en el primer día del Quitofest, que terminó ayer.

¿Cómo están muchachas y muchachos? fue la pregunta que Rubén Albarrán (vocalista) realizó a los más de 5 000 espectadores que esperaban para escucharlos tocar.



El grupo logró alborotar a los asistentes con todos sus éxitos: Cómo te extraño, Las flores, Eres, Déjate caer, Chilanga banda, Baile de salón, Un par de lugares, El fin de la infancia y de su nuevo disco: Disolviéndonos, 123, Que no, entre otras.



Albarrán, un cantante que se caracteriza por su sencillez, interactuó todo el tiempo con el público explicando el porqué de cada canción y dedicando cada una a esos amores, a la familia y a las personas que se han ido de este mundo.



Al finalizar, la banda agradeció por invitarlos al país. Albarrán se tomó unos minutos para concienciar sobre el maltrato y la violencia que se está generando con los niños, jóvenes, mujeres, animales y la naturaleza.



“Enfatizó que esa no es una idea de progreso más bien de retroceso, que no somos dueños del planeta, debemos respetar la madre Tierra”.



En el Quito Fest también tocaron las bandas: Tonicamo, Lolabúm, Havalina, Le Petit Batards, Papaya Dada, Ximena Sariñana, Swing Original Monks, Los Cafres y Sudakaya fueron las que pusieron a bailar a todos los asistentes.



Cada grupo musical realizó una presentación original, tanto con su vestuario como con las coreografías y bailes improvisados.