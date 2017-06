Organizadores del Quitofest: 'La gratuidad ya no funciona'

Por primera vez en sus 15 años de ejecución, el Festival Internacional de Música Independiente Quitofest tendrá un costo, pues este evento se ha destacado siempre por ser gratuito. Esto ha generado todo tipo de reacciones de los usuarios en las redes sociales: gente que está a favor y otra que está en contra de que se aplique este nuevo formato.

El encuentro se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de agosto de 2017 en el Parque Itchimbía y las entradas están a la venta en TicketShow desde ayer, lunes 5 de junio de 2017. Para cada día del evento, el boleto tendrá un costo de USD 30.



Según Álvaro Ruiz, presidente de la Fundación Música Joven, que está encargada de la organización del Quitofest, hasta ahora se han anunciado 10 bandas en el cartel y, hasta este domingo 11 de junio, se anunciarán las 10 restantes. “Lo que puedo adelantar es que faltan por anunciarse cuatro bandas internacionales y seis nacionales”.

Ante las críticas que se han generado por el costo del encuentro musical, Ruiz cree que, cuando la gente vea el cartel completo, va a querer asistir de forma masiva a comprar sus entradas.



“Lo que haremos es forjar una campaña que demuestre que el arte vale más de lo que cuesta (…) La gratuidad ya no funciona, ha cambiado la gestión económica de los eventos y, por eso, nos hemos visto en la necesidad de cobrar una entrada, que es más barata que cualquiera de todos los eventos que se están dando en Ecuador”.



En la edición 2016 del evento, la organización recibió críticas porque no había artistas internacionales en el cartel. Este año las críticas son porque, aunque hay invitados extranjeros, la entrada cuesta. “La forma de satisfacer a la gente es demostrándole la calidad del evento, que son bandas de primer nivel, que no solo es la cantidad de bandas, sino su calidad”, agregó Ruiz.

Hasta ahora, las 10 bandas que han sido confirmadas son Barón Rojo (España), Ximena Sariñana (México), Los Cafres (Argentina) y Kataklysm (Canadá), y las ecuatorianas Swing Original Monks, 3Vol, Lolabum, Sudakaya, Narcosis y Epidemia.