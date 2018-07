El público se sumerge en el mundo andino con ‘Puruwa’

LEA TAMBIÉN

Este 12 de julio de 2018 se inaugura en el Teatro México la obra ‘Puruwa’, del colectivo de artes multidisciplinarias Confundamiento. Esta obra musical y performática tiene el reto de propiciar en los asistentes un viaje por medio de los sentidos hacia los territorios, historia y melodías de la nacionalidad Puruhá. Habrá funciones hasta el sábado 14 de julio.

Los asistentes ingresarán con los ojos vendados a la parte baja del Teatro, ubicado en Chimbacalle. Los aromas de bosque y flores y la música andina ayudarán a crear el ambiente para dibujar en la mente la historia de los Andes que los actores recitarán. Esta es una experiencia en la que la cercanía o lejanía de los instrumentos, el zapateo de los bailarines, las gotas de lluvia y otros estímulos contribuirán a la vivencia.



Confundamiento es un colectivo fundado por Julián Coraggio y que nació como una necesidad de darle al arte un sentido de juego, exploración y experimentación. El objetivo es que el artista y el público interactúen y vivan la música, el baile, el teatro y el performance sin la lejanía que se impone entre el escenario y las butacas. Coraggio ha dirigido obras como ‘El Corazón Delator’, una adaptación del clásico del escritor Edgar Allan Poe, en un formato de Teatro a Ciegas.



Este año, el colectivo ha estado trabajando en un nuevo proyecto: Conciertos Sentidos. Se trata de una serie de espectáculos en los que se invita al público a sentir la música, su vibración, sus vientos y los olores de los instrumentos a través de una puesta en escena y dirección de arte enfocada en estimular los sentidos.



‘Puruwa’ es una obra que fue creada de forma espontánea. Coraggio cuenta que en Carnaval viajó a Baldalupaxí, en Chimborazo, invitado por uno de los músicos que fue parte del concierto, también del colectivo, ‘El Despertar Andino’. “Álex Paza me ofreció tocar con su banda. Así que, como es una comunidad, no vendimos entradas”, recuerda el director. Los asistentes ingresaron a una capilla, donde les vendaron los ojos.



Aunque el público conocía la música, el espacio y a los artistas, Coraggio recuerda que las reacciones al finalizar el concierto fueron de mucha emoción, pues al no poder ver, se propiciaron otras sensaciones que cada uno interpretó como una conexión con sus ancestros, un viaje andino, entre otros.



Así nació ‘Puruwa’ y poco a poco fue tomando forma en diferentes presentaciones, en Otavalo y en espacios pequeños en Quito.



Esta es la primera vez que la obra se presentará en un lugar más amplio, así que, además de la agrupación Kawsaymanta, para no usar amplificación, estarán tres músicos invitados: Ati Cachimuel, Sumay Cachimuel y Ali Lema.

Los textos fueron realizados entre la escritora kichwa Sarawi Andrango y Coraggio. El performance escénico está a cargo de Cristina Duque y Pedro Coro y la dirección de arte es realizada por Valeria Rivilla.



En las funciones en el Teatro México también se realizará la preventa de un disco holofónico de la obra. Rivilla cuenta que las personas que ya asistieron a los Conciertos Sentidos les pidieron un CD, sin embargo, el colectivo no quería vender solo la música. Entonces grabaron el concierto con una tecnología que permite tener la perspectiva humana, así que el movimiento de los músicos con los instrumentos y de los actores también estarán registrados en este producto.