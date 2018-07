Psicodelia y grafismo en la pasarela inaugural de Colombiamoda 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un mapping en el escenario de estilo industrial dio inicio a La Semana de la Moda de Colombia, la noche del 23 de julio del 2018. Los colores y grafismos que inspiraron a los diseñadores lucieron en cada detalle del entorno y en cada pieza de la colección Arkitect by Custo.

Alrededor de 1 200 personas se reunieron en el CEDI Las Vegas de Medellín para la pasarela inaugural de Colombiamoda. Los asistentes presenciaron looks hechos con técnicas renovadas, combinación de colores, mezcla de formas y grabados.



Arkitect, negocio textil y de confección del Grupo Éxito, presentó una colección atemporal, con prendas 100% hechas en Colombia, junto a su primer aliado internacional, Custo Barcelona, marca reconocida, entre otras cosas, por sus estampados brillantes y psicodélicos, que encantaron en Medellín.



La colaboración entre el diseñador internacional Custo Dalmau y la marca de moda colombiana es una apuesta por democratizar la moda, para impulsar la industria textil del país y así destacar su mano de obra, talento artesanal y propuestas sostenibles.



El creador de la colección dio la bienvenida virtualmente, a través de la puesta en escena digital de la noche. Mientras, su hermano, David Dalmau, que estuvo presente en el evento, expresó la satisfacción de la marca por aliarse con la tradición de la moda colombiana y compartir con ella la tendencia impulsiva y emocionante de Custo.



Durante el desfile se mostraron looks frescos y modernos para el día y la noche, con colores vivos y estampados gráficos. Lo que más sobresalió entre las modelos fueron los estampados en total looks a través de trajes con pantalón y vestidos.



Los zapatos se destacaron por los juegos gráficos que se plasmaron en ellos y por el contraste de colores en lonas con o sin cordones, en sandalias ankle strap con la tira alrededor del tobillo, en slip on y en mules, reconocidos como uno de los zapatos imperdibles en tendencia de moda 2018.



El diseñador también encontró una forma de comunicar su estética a través de otros accesorios como pañoletas, morrales y carteras estampadas.



El valor femenino se impuso durante la pasarela. El ADN de Custo, impregnado en las prendas de Arkitect, reafirmaron la importancia de la autoexpresión y la autenticidad de una mujer sexy pero sofisticada, con la capacidad de consolidar su propia identidad.



Conjuntamente con las prendas, la línea de productos de decoración para la casa deslumbró y le dio la bienvenida a un nuevo nicho de mercado para la moda y el diseño de interiores.



Desde la organización de Colombiamoda se planteó el compromiso de generar una industria de la moda que sea responsable con el ambiente. Así lo aseguró Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda.



La tendencia internacional de incluir artistas en las pasarelas también será parte de la edición 2018. Además de sus presentaciones musicales, varios artistas colaboran de otras formas en este evento de moda. Un ejemplo de ello es J Balvin, quien este 24 de julio tiene previsto presentar la colección Gef, su propuesta como diseñador.



Durante tres días, la feria de Colombiamoda presentará lo mejor del talento nacional, donde diseñadores de la talla de Isabel Henao y Andrés Pajón darán a conocer sus más recientes colecciones. Además, propuestas latinas reafirmarán la forma en que la industria permite conectarse con la gente.