Prueba de VIH se podrá comprar en farmacias españolas sin receta médica

Las pruebas para el autodiagnóstico del virus del sida se podrán adquirir en farmacias sin necesidad de prescripción médica, según acordó este viernes 29 de diciembre de 2017 el Gobierno español.

En concreto, el Gabinete aprobó un real decreto que modifica la legislación de productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", con el que se elimina la necesidad de prescripción para la venta de los productos de autodiagnóstico del VIH.



Además, según el Ministerio de Sanidad, se permite la publicidad dirigida al público de estos productos. Fuentes de Sanidad dijeron a EFE que las empresas interesadas en comercializar en España estas pruebas tendrán que hacer unos trámites de comunicación en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aems) y tener preparados los etiquetados y las instrucciones de uso en español, con lo que el proceso puede tardar un par de meses.



El acuerdo adoptado hoy se enmarca en los objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Control del virus del Sida y otras infecciones de transmisión sexual, en el que se fija la promoción del diagnóstico precoz del VIH con el fin de disminuir la proporción de personas no diagnosticadas.



"Es necesario mejorar el acceso a la prueba y a su realización, lo que incluye el uso de productos de autodiagnóstico", según el Ministerio de Sanidad. Algunas personas infectadas por VIH lo ignoran y el diagnóstico tardío de la infección es uno de los principales obstáculos de la respuesta a esta epidemia, ya que aumenta la morbimortalidad asociada y disminuye la respuesta al tratamiento.



Por eso, para facilitar el acceso a la realización de la prueba, se ha modificado la reglamentación para eliminar la exigencia de prescripción en su dispensación. Los productos sanitarios para autodiagnóstico del VIH no han estado disponibles en el mercado europeo hasta fechas recientes.



Sin embargo, en la actualidad, ya existen productos que han obtenido el marcado CE (europeo) y que se comercializan en el Reino Unido y en Francia.