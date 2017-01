Prueba Ser Bachiller tiene 375 000 inscritos y el 60% se graduó en años anteriores

El 3, 4 y 5 de marzo del 2017 se tomará la prueba Ser Bachiller en la región Costa. El puntaje de esta evaluación no solo servirá para terminar el colegio, sino también para acceder a cupos en las universidades públicas.

Desde este año, la prueba se unificará con el Examen Nacional de Educación Superior (ENES). Por eso Harvey Sánchez, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que será un poco más extensa. Tendrá 155 y ya no 120 preguntas; y los postulantes tendrán tres horas para resolver el cuestionario, aunque indicó que puede ser completado en dos horas y media.



Sánchez además informó que hasta ahora hay cerca de 375 000 aspirantes. De ese total, unos 150 000 son alumnos que cursan el último año de bachillerato. Mientras que 220 000, equivalente al 60%, son postulantes que se graduaron en años anteriores.



“La prueba va a entregar un puntaje y, con ese puntaje, los estudiantes van a postular a la universidad que quieran, a la carrera que quieran. Ser Bachiller no va a administrar los cupos; los cupos los administran las universidades”, aclaró Sánchez.



Con él coincide el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Enrique Santos. Explica que son las universidades las que manejan los cupos. Y que la capacidad de recibir estudiantes ha variado por las exigencias en el sistema, en relación a la calidad académica.

“En Medicina, por ejemplo, antes la vieja universidad daba todos los cupos que podía dar, pero los estudiantes recibían las clases dentro de un cajón, algo antipedagógico. Ahora tienen aulas donde hay un número apropiado de estudiantes, con profesores de calidad, laboratorios, equipamiento…”, dijo.



A más de la prueba Ser Bachiller, las universidades en categoría A pueden tomar un examen adicional. El director del Ineval explica que, por ahora, solo la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) ha aplicado esta evaluación.



“Pueda que haya empates, puede que haya más estudiantes que quieran un cupo. Y para distinguir entre quienes van a ingresar, la Espol está tomando una prueba complementaria. Esta sumaría el 30% y el 70% el Ser Bachiller, y obtienen un puntaje final”.



El pasado martes, unos 6 000 estudiantes coparon el edificio de admisiones de la Espol. Muchos de ellos aún no terminan la secundaria, pero buscaban garantizar un espacio. Esta universidad tiene 2 800 cupos disponibles para los cursos de nivelación.



En marzo, los colegiales darán las pruebas Ser Bachiller en sus propias instituciones educativas. Para los demás, Sánchez anunció que en las próximas semanas anunciarán los otros espacios habilitados.



Las preguntas evaluarán las mismas áreas que analizaba el ENES. A estas se sumarán los estándares educativos en Ciencias y Estudios Sociales. La Ser Bachiller se tomará dos veces al año, para el ciclo Costa y Sierra. La próxima convocatoria será en junio.