Un proyecto con visión social para ayudar a los no videntes

Cuatro jóvenes ecuatorianos demostraron, en este año, que en la región existen oportunidades para los emprendimientos tecnológicos. Fabricio Reyes, Diego Aguinsaca, Álex Aldaz y Carlos Canacuán, estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe), fueron los creadores de Hand Eyes, un pequeño dispositivo que cabe en la palma de la mano.

El funcionamiento de Hand Eyes consiste en la emisión de señales ultrasónicas que son imperceptibles para el oído humano. Estas señales rebotan contra los objetos que se encuentran en el entorno y retornan al dispositivo. La detección se representa con una vibración y un sonido.



Al estar colocado en el bastón de una persona no vidente, estas alertas le ayudan a crear un mapa mental de su alrededor, facilitando su movilidad.



Este proyecto recibió el apoyo del Banco de Ideas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y de la incubadora de emprendimientos Prendho, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).



Debido a sus características y a la simplicidad de su diseño, Hand Eyes ganó el primer lugar en el concurso 'Una idea para cambiar la Historia', organizado por The History Channel. El proyecto ecuatoriano fue seleccionado entre otras 6 000 iniciativas recibidas en esta ocasión.



Ya en la ronda final, Hand Eyes se impuso frente a proyectos de Uruguay, México Chile y Colombia. Como resultado, los jóvenes creadores del dispositivo ecuatoriano recibieron USD 60 000 como apoyo para sacar adelante el proyecto, y seguir con la posterior producción y distribución de su iniciativa.



En los próximos meses, Hand Eyes iniciará su etapa de fabricación a pequeña escala para repartir localmente las primeras unidades a personas con discapacidad visual. Posteriormente irá a otros países.