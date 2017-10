El protocolo frente a situaciones de violencia escolar se difunde en talleres en Guayaquil

Directores de distritos educativos, integrantes de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y equipos jurídicos de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) asistieron este jueves 19 de octubre del 2017 al taller denominado 'Debemos trabajar por un ambiente de paz, sin violencia ni abuso'.

El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Educación de la zona 8, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y organizaciones que trabajan en la prevención de casos de abuso infantil.

La capacitación se da pocas semanas después de que un grupo de padres denunció públicamente los maltratos que sufrieron al menos diez niños de una escuela pública del norte de Guayaquil.



La Fiscalía investiga a cuatro educadores por el presunto delito de abuso sexual contra los pequeños de entre 7 y 8 años.



Uno de los ejes del taller fue el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. El documento fue emitido a inicios de este año por el exministro de Educación, Freddy Peñafiel, y busca garantizar espacios educativos libres de violencia, a través de la prevención, atención, protección, investigación y restitución inmediata de los derechos vulnerados ante cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes.



El taller fue privado. La Subsecretaría emitió información, únicamente, a través de sus redes sociales.



Anna Vohlonen, oficial de Educación y Primera Infancia de Unicef, explicó junto a Sonia Sobrino, directora nacional de Educación para la Democracia y Buen Vivir, cómo promover la prevención del abuso sexual en las escuelas.



El artículo 19 Convención sobre los Derechos del Niño describe a la violencia como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.



En Ecuador, la Unicef dirige la campaña Ahora que lo ves, di no más. Es una estrategia enfocada en reducir los casos de abuso sexual.



Según datos del organismo, del total de casos de abuso sexual solo el 15% fue denunciado y solo el 5,3% fue sancionado. Una de cada cuatro víctimas nunca lo avisó por temor a las consecuencias.



Para Sobrino, los docentes ocupan un rol fundamental en la detección de la violencia, porque pasan más tiempo con los estudiantes. En su campaña, la Unicef aconseja a los maestros conocer los mecanismos, protocolos y rutas de protección para saber cómo actuar frente a situaciones de abuso sexual.



También recomienda difundir los protocolos al interior del aula y enseñar a los estudiantes que el abuso sexual no se tolera en la escuela. Motiva a los educadores a denunciar si hay sospecha de algún caso.



En el taller de este jueves en Guayaquil se presentó material producido por Unicef. La información será entregada en todas las instituciones educativas, según informó la Subsecretaría más tarde en un comunicado.



“Se difundirán mensajes a niños, a partir de los 3 años, para empoderarlos y hacer un llamado a las personas cercanas al menor para que tomen acción frente a hechos violentos. El adulto que conozca de un caso de abuso sexual debe buscar ayuda inmediata”, indicó la institución.



El protocolo del Ministerio de Educación tiene un capítulo para la detección de casos de violencia. Ahí se especifican indicadores, factores de riesgo asociados, características del agresor, el proceso de acompañamiento a las víctimas y sus familiares. También explica el proceso administrativo y judicial para la denuncia.



Algunos de esos pasos no se siguieron en la escuela de Guayaquil, como indicaron en días anteriores las autoridades educativas. El Ministerio de Educación emitió este jueves un resumen de las acciones tomadas en el plantel, como su intervención y la remoción de la rectora y la directora del distrito.

El caso fue denunciado el pasado 5 de octubre por un grupo de padres ante la Fiscalía. Al siguiente día fue el allanamiento a la escuela y la detención de uno de los cuatro docentes implicados. El 12 de octubre comenzó la intervención en el establecimiento, con auditorías e investigaciones a todo el personal.