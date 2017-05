El protector solar es obligatorio en Quito

Ecuador es uno de los países que más radiación UV recibe, por su latitud y altitud. Al estar en la Línea Ecuatorial, los

rayos del sol caen perpendicularmente, y a mayoraltitud,

en ciudades como Quito la radiación también aumenta.

La Organización Mundial de Salud (OMS) elaboró el índice de radiación UV con el objetivo de promover la prevención de enfermedades de la piel.



De acuerdo con información publicada en la página web de la Secretaría del Ambiente de Quito, en la ciudad la radiación supera la categoría de alta en las horas pico, de 09:00 a 16:00.



A mediodía, los puntos de radiación superan incluso la categoría de extremadamente alta. Los valores más altos de radiación por mes han duplicado el valor considerado ‘alto’ según la OMS.



Cuando la radiación está entre 3 y 7, lo recomendable es usar protección solar y ropa que cubra el cuerpo. Cuando se sobrepasa los 8 puntos, se aconseja evitar salir y, si es necesario hacer actividades al aire libre, cubrirse con protección física extra, como una sombrilla por ejemplo.



Cuando no se toman estas precauciones, el cuerpo absorbe la radiación y va acumulándola a lo largo de la vida. Esto puede desencadenar en enfermedades de la piel y oculares.



Los grupos más vulnerables a los riesgos ambientales son los niños, asegura Paola Guevara, dermatóloga experta en Dermatoscopía o diagnóstico temprano de lesiones que pueden ser cancerígenas.



La coordinadora del servicio de Dermatología del Hospital Pablo Arturo Suárez explica que los efectos de la exposición a los rayos UV son tres: cáncer de piel, quemaduras y estético (manchas, pecas, lunares y envejecimiento prematuro de la piel).



El cáncer de piel se divide en dos tipos: el melanosítico y el no melanosítico. Se puede reconocer fácilmente, pues aparece ya sea como una espinilla sangrante, una mancha o lunar con bordes, forma y color irregular o como úlceras. Si se identifican estas irregularidades, se debe acudir de inmediato a un especialista que descarte o le pueda dar seguimiento a la enfermedad.



Respecto del protector solar, Guevara indica que es obligatorio usar a diario, no solo en Quito, sino en todo el Ecuador. Los cosméticos que tienen protección no son suficientes pues son de bajo espectro.

​

La dermatóloga recomienda usar productos con filtro superior a 50, que cubran la radiación UVA y la UVB, a las 09:00, a las 12:00 y a las 15:00, que son las horas más críticas del día.



Para el rostro se recomienda usar protectores de acuerdo con el tipo de piel. Si es grasa, usar protección en gel y si es seca, elegir la presentación en crema. Ahora hay protectores solares con color, que pueden reemplazar la base. Sin embargo, lo contrario no es válido, pues la protección solar del maquillaje no es la adecuada.