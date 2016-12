Grupo de padres insiste en que pago de pensiones alimenticias deben dividirse entre mamá y papá

Coparentalidad Ecuador es un grupo de padres que plantea reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para promover la corresponsabilidad entre madres y padres. Piden que ambos asuman los costos de manutención de sus hijos, así como sus cuidados. Ayer miércoles 21 de diciembre del 2016 presentaron sus propuestas.

Sus planteamientos son:



- Mediación obligatoria entre progenitores acompañada de terapia, antes que judicialización de conflictos.



- Evaluar psicológicamente a padres. Medir sus aptitudes, comportamientos parentales y así decidir quién está en mejores condiciones de proveer el cuidado diario. Eso no quiere decir que al otro progenitor no se le permitirá ver al niño. Al contrario, ambos tienen que involucrarse.



- Piden que se apruebe la custodia compartida en ciertos casos.



- Racionalización de medidas de apremio personal a los papás que incumplen con su corresponsabilidad, por no permitir la convivencia con los hijos o por no pago de pensiones alimenticias.



- Considerar que la manipulación y alienación parental son un tipo de maltrato infantil, privilegiando la protección de los pequeños antes que el castigo a sus progenitores.



- Aseguramiento del derecho de los niños a la corresponsabilidad parental en igual proporción, en alimentos. Esto requiere la revisión de porcentajes, montos mínimos y límites de la tabla de pensiones, indexación. En ese sentido, los titulares de la obligación alimenticia son el padre y la madre. “Se debe tomar en cuenta los ingresos de la madre en proporción al tiempo compartido”, piden.



- Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no se base en la Encuesta de la Calidad de Vida del INEC para establecer los montos de la tabla, sino que se aplique en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales. Según Coparentalidad Ecuador, al emplear un solo estudio se producen distorsiones y no se toman en cuenta gastos que se realizan en beneficio de los hijos.



- La eliminación del artículo que prohíbe la salida del país del papá, a petición de parte, en la primera providencia, decretada por un juez sin notificación previa.