Profesor da clase vestido de camuflaje en protesta por ley sobre armas

Un profesor del Colegio Comunitario de San Antonio (Texas) decidió dar clases vestido con un equipo militar de combate en protesta contra una nueva ley estatal que permite a los alumnos llevar armas a las aulas.

Según reportaron este martes 8 de agosto de 2017 los medios locales, el profesor de Geografía Charles K. Smith acudió la semana pasada a su clase luciendo casco de combate y chaleco antibalas con diseño de camuflaje porque no se siente seguro bajo la nueva legislación.



La norma, conocida como "campus carry", permite que quienes tengan un permiso de portar armas otorgado por el estado -una condición que excluye a los menores de 21 años- puedan llevarlas en la mayoría de las instalaciones universitarias, incluyendo ahora a los colegios comunitarios públicos.



"Definitivamente me hace sentir incómodo que haya más armas de fuego en el campus de lo que debería haber", explicó en declaraciones al San Antonio Express-News el maestro, quien dijo que vestirse de esta manera es una declaración sobre cómo se siente.



A partir del pasado 1 de agosto, los estudiantes de los colegios comunitarios, que ofertan titulaciones académicas de dos años de duración, tienen la oportunidad de elegir si, además de sus libros, llevan armas a clase.



Para el profesor, esta nueva legislación aumenta las posibilidades de que algo suceda entre alumnos o contra los mismos profesores. "Cuando un alumno se enojaba conmigo en clase antes de esta ley se iba a casa para recapacitar y calmar los ánimos; ahora tendrá un arma encima de la mesa", lamentó en palabras al diario local.



El caso de Smith se hizo popular en el estado de Texas gracias a una fotografía compartida a través de la página de Facebook de un conocido programa de una radio local de San Antonio. El presentador y autor de la fotografía, James Velten, indicó en declaraciones que "muchos profesores" del mismo centro admiraron el gesto de su compañero.



"Muchos maestros nos comentaron que ahora no se sienten seguros en las aulas", agregó. El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas emitió 326 733 licencias de pistolas y revólveres durante el año fiscal 2016, que finalizó el 31 de agosto, según datos oficiales.