Productora confirma concierto de Judas Priest en Ecuador

Es oficial: Judas Priest, la leyenda del heavy metal universal, llegará por primera vez a suelo ecuatoriano. En el marco de su gira Firepower 2018, la banda presentará un concierto el próximo 28 de octubre, en Quito. Así lo afirmó Guido Tituaña, gerente general de empresa de entretenimiento Escena Eventos a EL COMERCIO.

Tras 10 meses de conversaciones con los representantes de la banda, Judas Priest decidió incluir a Ecuador como una de sus escalas en Latinoamérica, además de Chile, Argentina y Brasil



La agrupación británica se inició en 1969. Para 1974, Judas Priest publica 'Rocka Rolla', su álbum debut. De la placa discográfica destacaron canciones como One for the road, Rocka Rolla y Cheater. Liderada por la voz legendaria de Rob Halford, la banda se afianzó en las cuerdas de Kenneth 'K.K.' Downing Jr. y Glenn Tipton (que abandonó a Judas Priest en febrero del 2018 a causa del Parkinson), el bajo de Ian Hill y la batería de Scott Travis.



Más de 17 álbumes de estudio arman la discografía musical del conjunto, del que destacan himnos como You’ve Got Another Thing Coming, Breakin' the Law, Painkiller y Turbo Lover.

Video: YouTube, cuenta: Judas Priest.

En escenario ecuatoriano, la banda presentará un repertorio armado por las canciones de 'Firepower', su décimo octavo trabajo discográfico, lanzado el pasado 9 de marzo del 2018 a escala mundial. 14 'tracks' componen al álbum, del que destacan Never the heroes, Lightning Strike y Firepower.



Tituaña comentó que la fecha y recinto del evento serán anunciados en las siguientes semanas. Se espera la confirmación oficial de Judas Priest en su sitio web y en sus cuentas en redes sociales.