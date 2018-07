Orden de prisión para tres personas por video en el que bailan junto a auto en marcha en Abu Dhabi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fiscalía de Abu Dhabi ordenó arrestar a tres personas por publicar un video en el que aparecen bailando junto a un automóvil en marcha.

El video, que responde a uno de los llamados desafíos que regularmente inundan las redes sociales, consiste esta vez en bailar junto a un coche en marcha al son de In my feelings, un tema del canadiense Drake.



“Este comportamiento es contrario a los valores de la sociedad emiratí y constituye una violación de la moral pública”, dijo la oficina de la fiscalía de Abu Dabi en un comunicado publicado el lunes 23 de julio del 2018, asegurando que se trata de “estrellas de las redes sociales”.



Las tres personas, que no fueron identificadas, serán interrogadas por “poner en peligro su vida y la de los demás” y por “violar la moral pública utilizando las redes sociales para promover prácticas incompatibles con los valores y tradiciones de la sociedad”.



Los afectados se exponen a un multa o a una pena de prisión, indicó la fiscalía.