El príncipe Felipe de Edimburgo dice adiós a la vida pública

El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, abandonará los compromisos públicos en el otoño (boreal), a los 96 años de edad, tras siete décadas de fiel servicio, anunció este jueves 4 de mayo del 2017 el palacio de Buckingham.

El duque de Edimburgo, que ostenta el récord de longevidad entre los príncipes consortes británicos, se casó con Isabel II el 20 de noviembre de 1947, hace casi 70 años, y cinco antes del ascenso al trono de la reina.



“Atenderá los compromisos previamente acordados desde ahora hasta agosto, tanto individualmente como acompañando a la reina. Luego, el duque no aceptará nuevas invitaciones”, aunque “podría elegir participar en ciertos actos públicos de vez en cuando”, indicó el palacio de Buckingham en un comunicado.



Felipe acudió este jueves a un almuerzo de la Órden del Mérito en compañía de su esposa que, por su parte, “continuará cumpliendo con un programa completo de compromisos oficiales con el apoyo de miembros de la Familia Real”, precisó esa fuente.



Un asistente de la familia real afirmó que la decisión “no se había tomado por motivos médicos”. “La mayoría de la gente se jubila 30 años antes”, añadió, asegurando que el príncipe Felipe estaba “impaciente por disfrutar más de su tiempo libre”.



El anuncio puso fin a una noche de especulaciones sobre la salud de la pareja real, iniciada con la noticia de que todo el personal de Isabel II había sido convocado con carácter urgente al palacio de Bunckingham para recibir un anuncio perentorio.



'El descubridor de placas más experimentado'



El miércoles, un día antes del anuncio, inauguró una nueva grada en el histórico estadio Lord's de críquet de Londres, presentándose como el “descubridor de placas más experimentado del mundo”, haciendo gala de una socarronería legendaria.



En la actualidad sigue vinculado a 780 fundaciones como padrino, presidente o miembro, según el comunicado del palacio de Buckingham.



La primera ministra Theresa May expresó su “más profunda gratitud” al príncipe. “En nombre de todo el país, quiero expresar nuestra más profunda gratitud y buenos deseos a Su Alteza Real el duque de Edimburgo”, declaró.



Tataranieto de la reina Victoria como la propia Isabel, y de ascendencia alemana, el duque nació el 10 de junio de 1921 en la isla griega de Corfú, como príncipe de Grecia y de Dinamarca, quinto hijo y único varón de la princesa Alicia de Battenberg y del príncipe Andrés de Grecia.



Desde que su esposa accedió al trono en 1952, el duque de Edimburgo atendió más de 22 000 compromisos públicos y participó en 637 visitas al extranjero en solitario. En 2017, se le vio con la reina en el zoo de Whipsnade, al norte de Londres, donde alimentó a un elefante, y junto con Tom Cruise durante una cena de caridad en el palacio de Buckingham.



“Mi primer, segundo y último empleo es no abandonar nunca a la reina”, afirmó hace años.



Su esposa declaró, por su parte, en 2011 que Felipe era su “roca”, su “fuerza” y su “sostén”.



'Estás demasiado gordo para volar'



Su franqueza no se detuvo nunca ante lo políticamente correcto. En una ocasión, un niño le confesó que quería ser astronauta y el duque le respondió: “Nunca podrás volar, estás demasiado gordo”.



A la activista paquistaní Malala Yousafzai, que estuvo a punto de morir a manos de los talibanes por defender que las niñas fueran escolarizadas, le espetó que “los padres envían a los niños a la escuela porque no los quieren en casa”.



Cuando se le preguntó si le gustaría visitar la Unión Soviética, dijo: “Me encantaría visitar Rusia, aunque esos cabrones asesinaron a la mitad de mi familia (en alusión a la suerte de los Romanov)”.



A un profesor de auto-escuela escocés de Oban, le preguntó, explotando el tópico de la afición al alcohol de los escoceses: “¿Cómo te las arreglas para mantener a los nativos lo suficientemente lejos de la bebida para aprobar el examen (de conducir)?”.