El príncipe Carlos dice que negar cambio climático destruye el planeta

El príncipe Carlos de Inglaterra alertó el 22 de enero que negar los efectos del cambio climático contribuye a la "destrucción" del planeta, al frenar medidas inmediatas para revertir el calentamiento global.

"Podemos asumir la evidencia científica y actuar de forma acorde, o bien podemos encontrar modos de continuar sin aceptar que necesitamos acciones inmediatas y robustas", señaló el heredero al trono británico en el diario Mail on Sunday.



"El problema de esa segunda opción es que continuaremos amenazando nuestro mundo con la destrucción hasta que las pruebas demuestren que su viabilidad y habitabilidad ha quedado aniquilada", afirmó.



El príncipe de Gales sostuvo que la evidencia del cambio climático es innegable y que la situación "es tan seria que ya no es posible mirar hacia otro lado ni esconder nuestra cabeza en la arena".



La advertencia se produce dos días después de la toma de posesión como presidente de Estados Unidos del republicano Donald Trump, que ha negado la existencia del calentamiento global y ha llegado a decir que se trata de un "engaño de los chinos".



En la campaña electoral, Trump se mostró partidario de cancelar los acuerdos sobre medioambiente de la convención de París celebrada en 2015 y suscritos por más de 170 países.



En las primeras horas de su mandato, la página web de la Casa Blanca suprimió las referencias previas al cambio climático, que el gobierno saliente del expresidente Barack Obama había elevado a uno de los temas clave de su mandato.



"Actuar ahora es mucho más barato que intentar recoger las piezas más tarde", dijo el príncipe Carlos, para quien el calentamiento "está llevando hacia la extinción a algunas especies, amenaza el acceso a alimentos y agua, y es un factor que contribuye a las migraciones de personas".



"Cuando entremos en razón, podría ser demasiado tarde para hacer algo al respecto", resaltó el heredero al trono antes de que esta semana la primera ministra británica, Theresa May, se reúna en Washington con Trump.