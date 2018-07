Los primeros 60 días de Meghan Markle como Duquesa de Sussex: errores de protocolo, su relación con Kate Middleton y planes de maternidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Meghan Markle, lleva dos meses como miembro de la corona británica. Su agitada agenda social demostró que no tiene inconvenientes con las normas básicas, pero hubo otras que aún no incorporó y se nota su incomodidad. Un repaso por los eventos más importantes de la ex actriz.

Markle es la figura del momento, hace apenas 60 días asumió su nuevo rol como miembro de la realeza británica y cada paso, gesto y vestuario elegido por la Duquesa de Sussex se convierte en noticia.​



En estos dos meses, la esposa del príncipe Harry tuvo una agitada agenda de compromisos sociales en el Reindo Unido o por Europa, donde algunas veces debió acudir con su marido, con su cuñada Kate Middleton, la Duquesa de Cambrigde, y con la reina Isabel II. En algunos eventos, su falta de experiencia protocolar quedó reflejada en su evidente incomodidad.

​

La Duquesa viajó fuera de Londres con la reina Isabel II en una actividad poco frecuente por parte de la soberana, que no suele viajar a solas con sus nueras ni con las hijas de sus nietos. Foto: Infobae

En su primer viaje junto a la abuela de su esposo tuvo su primer 'error 'de principiante, un pequeño desliz en su postura. Se cruzó de piernas al estar sentada, parte de los usos y costumbres de la corona británica.

Un gesto que rápidamente la monarca le pidió corregir. Foto: Infobae

Aunque constantemente está siendo guiada por su asistente – Amy Picherill, una ex oficial de prensa del Palacio de Kensington-la esposa de Harry volvió a equivocarse, esta vez estaba junto a su marido.



Protocolarmente la llamada foto de familia donde participan miembros de estado y realeza, los integrantes se mantienen derechos con las manos entrelazada, lo mismo pasa con las piernas explicó la especialista.

La Duquesa de Sussex descruzó rápidamente las piernas. Foto: Infobae

Son muchas las nuevas reglas impuestas. La protagonista de Suits ha "encontrado ciertas reglas en la casa real difíciles de entender", indicó una fuente a la revista People. Evitar el contacto físico de pareja parece ser un hábito difícil de adoptar.



Hace algunos días se viralizó un video donde se ve al príncipe Harry rechazando un gesto cariñoso de su esposa. Todo ocurrió mientras la pareja real asistía a un evento público en compañía de la reina Isabel de Inglaterra.

Meghan intenta mantener contacto físico con el príncipe Harry. Foto: Infobae

Otro de los momentos donde Meghan se 'olvida' que no puede expresar sus ideas políticas fue durante su visita a la residencia del Embajador británico en Dublín, cuando la senadora Catherine Noone dio a conocer que la actriz retirada se mostró a favor de un referéndum que allanará el camino para que el aborto sea legal en Irlanda.



"Ese es un ejemplo de su ingenuidad", dice el asesor histórico de Crown y biógrafo real Robert Lacey.



“Dentro de la familia real todos conocen las reglas. Está aprendiendo de la peor manera que no puedes confiar en nadie fuera del círculo estrecho”, dijo el especialista.



Una 'royal' más



En el transcurso de estos dos meses no todos fueron tropiezos. La esposa de Harry brilló y se destacó como otro miembro más de la realeza.



La ceremonia del Trooping the Colour fue su primera aparición con toda la familia real desde el balcón de Buckingham. Para ello optó por un vestido por la rodilla en color rosa empolvado diseñador por Carolina Herrera, con escote barco y botones laterales.

El color rosa pálido y el escote en bote son dos de sus claves de estilo. Foto: Infobae

El vestuario de 'princesa rebelde'



Se incorporó a la etiqueta monárquica con firmas británicas, ausencia de escotes, faldas por debajo de la rodilla y colores neutros. Debió rechazar prendas cotidianas de su vestuario como las minifaldas, los tops o piezas con guiños a Hollywood.

Vestido trench, otro de sus looks que causaron furor. Foto: Infobae

La primera gira internacional de los recién casados



El destino fue Dublín y los Duques fueron noticia. Primero por manifestar su postura política con respecto al aborto, y luego por su costosa y controversial maleta de viaje.

El primer look camisa y falda en tono verde. Los accesorios el centro de la escena. Foto: Infobae

Duquesas, cuñadas y ¿amigas?



El campeonato de Wimbledon fue el escenario perfecto para que las esposas de los príncipes fueran juntas, sin ningún otro miembro de la familia real británica, y en tal encuentro quedo en evidencia la complicidad de ambas. Risas, intercambio de miradas, y una clase de glamour.

Kate y Meghan juntas en Wimbledon, cada una impuso su estilo, por un lado la formalidad de la esposa de William y por el otro el casual chic de la mujer de Harry. Foto: Infobae

Protagonista del Royal Ascot



La Duquesa de Cambrigde tardó cuatro años en acudir a la tradicional competición ecuestre del Reino Unido, con apenas semanas como miembro de la corona, Meghan acaparó toda la atención. Una vez más, brindó una clase de estilo.



Entre la agitada agenda, los Duques de Sussex fueron parte del evento más chic del Reino Unido. Meghan Markle utilizó un vestido camisero de su boutique preferida: Givenchy.

La Duquesa se sumó al dress code sugerido: el fascinator. Foto: Infobae

El primer bautismo para Meghan



El Palacio de Kensington dio a conocer este domingo, 15 de julio del 2018, las imágenes oficiales del duque y la duquesa de Cambridge posando con los miembros de la familia real después del bautismo del príncipe Louis en la Capilla Real, el Palacio de St. James.



Los íntimos retratos fueron tomados por Matt Holyoak en Clarence House, residencia oficial del príncipe Carlos y de Camila

La ceremonia privada se celebró ante menos de treinta invitados, entre los que estaban el príncipe de Gales -abuelo de la criatura- y la duquesa de Cornualles, Camilla, así como los recién casados duques de Sussex. Foto: Infobae

El anuncio más esperado: los futuros herederos



Tras el compromiso y la gran boda, la siguiente gran noticia que se espera es el anuncio de embarazo. La maternidad, no es una opción, sino obligación. "Queremos ir paso a paso. Aunque seguramente formemos una familia en un futuro cercano", dijo el príncipe Harry a la BBC el día que confirmó el compromiso real.

placeholder