El primer semestre es clave para la Ley Orgánica de Cultura

Durante los primeros seis meses de este 2017, varias áreas de la cultura local se definirán a través del reglamento de la Ley Orgánica de Cultura.

En la disposición general vigésima novena de este documento se establece que el Presidente de la República, en un plazo no mayor a 180 días, emitirá esa normativa general.



Para febrero, según lo establecido en la ley, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE) deberá estar en funcionamiento y en abril, todas las instituciones u organismos del Sistema Nacional de Cultura, incluida la CCE, deberán convocar a elecciones de sus nuevas dignidades.



En agosto del 2016, el binomio conformado por Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros Abedrabo ganó las elecciones para presidente y vicepresidente de la CCE, para un nuevo período de cuatro años.



A la fecha, el escritor ecuatoriano todavía no ha decidido si terciará en los nuevos comicios, pero aclara que lo primero que se tendría que hacer para elegir al nuevo presidente de la CCE es designar a los nuevos 23 presidentes de los núcleos provinciales. La reapertura del Museo Nacional sigue en la lista de asuntos pendientes en el ámbito cultural.



Según las autoridades del Ministerio de Cultura este espacio, que cuenta con más de 5 000 piezas de pintura, escultura, muebles, textiles orfebrería y joyería y que fue cerrado el 4 de noviembre del 2015, tenía que abrirse para finales del año pasado.



Las salas expositivas del Museo Nacional sufrieron una intervención física para la realización de Hábitat III y durante el 2016 se trabajó en la reconceptualización del museo y de los guiones museológicos y museográficos.



Para este trabajo, la exministra (e) de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez, comentó a este Diario que se habían tomado en cuenta todos los insumos, estudios y consultorías que aparecieron desde la época en la que el Banco Central estaba a cargo del museo. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Cultura no han anunciado la nueva fecha para su reapertura.



La situación de las orquestas sinfónicas nacionales es otro de los puntos que se deberá delinear con claridad en el reglamento de la ley. David Harutyunyan, exdirector de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, subrayó que con la Ley de Cultura todo se volvería más burocrático y por eso presentó su renuncia.



El músico armenio ecuatoriano explicó que desde su visión los cambios que propone la ley incluyen un control e injerencia política en el ámbito artístico. Por su parte, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de un comunicado, aclaró que la Ley Orgánica de Cultura define a las orquestas sinfónicas del país como entidades operativas desconcentradas, con el fin de que manejen su presupuesto y tomen las decisiones correspondientes.



Respecto al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), Guayaquil, está pendiente la adecuación de una sala arqueológica como parte del proceso de renovación de la exposición ‘10 000 años del antiguo Ecuador’.



En 2016, el MAAC enfrentó problemas con un deficiente sistema de climatización y filtraciones de agua en la plataforma y en las paredes expuestas a las subidas de la mareas junto al río Guayas. La institución recibirá USD 1 100 000 con un préstamo del BID.

​