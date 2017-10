Prime Ministers presenta su tercer disco, 'Asymmetric'

El rock & roll ecuatoriano tiene un nuevo exponente, en esta ocasión, con la banda Prime Ministers, que presentó su tercer disco de estudio, ‘Asymmetric’. Este álbum se destaca porque fusiona las influencias musicales de cada uno de los integrantes del grupo.

Prime Ministers se conforma por Alejandro Zon (baterista), Shaggy (guitarrista), Ernesto Estrada (vocalista) y Alejandro Carrau (bajo). Estos ecuatorianos, residentes en Estados Unidos, crearon ‘Assymetric’ en un año.



El álbum tiene ocho canciones, compuestas por Estrada, y presenta una recopilación del rock & roll de los años 80 y 90. El tema promocional Satisfied se desprende de este álbum, y tiene una fusión pop hecha a base de sintetizadores y ‘riffs’ de guitarra.



La agrupación debutó con el disco ‘Take a Ride’ en 2009, que la ubicó como uno de los referentes del rock latinoamericano. La canción Far From Free, incluida en ese disco, incluso llegó a ocupar el número uno en la lista del canal MTV Latino.



Su segundo disco fue ‘Now’, que salió a la luz en 2014. El éxito alcanzado con el álbum permitió a los ecuatorianos participar en reconocidos festivales de música, como el Rock al Parque de Colombia y el SXSX de Austin.



Pero ‘Assymetric’ no solo que presenta una explosión roquera, sino que también incursiona en el género del indie, con el sencillo New Beginnings. Hay toques de blues con el tema Destructive Personality Boy y up-tempo con Roots.



Aunque este tercer disco fue presentado en abril en Estados Unidos, los ecuatorianos lo estrenaron en su país natal hace pocos meses.