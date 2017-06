Presidente ruso Vladimir Putin dice que 'no tiene días malos porque no es mujer'

A pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, es uno de los líderes más influyentes en el panorama político mundial, él asegura que no tiene días malos “porque no es mujer”. Esa fue la respuesta del mandatario en una entrevista para un documental dirigido por Oliver Stone.

Según informa diario El País de España este 8 de junio del 2017, con base en un adelanto que obtuvo la agencia Bloomberg del documental antes de su estreno, Putin afirmó: “Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, dijo mientras paseaba por la sala dorada del trono en el Kremlin.



Esta no fue la única declaración polémica de Putin. De acuerdo con la información del medio español, el cineasta Oliver Stone le preguntó sobre la discriminación contra los homosexuales y le planteó una situación hipotética: si se ducharía junto a un gay en un submarino. “Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo”, contestó riendo.



En la entrevista para el documental, el Presidente también fue consultado sobre Edward Snowden, exagente de la CIA, que en el 2013 hizo públicos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA. Para el líder ruso, Snowden no es un traidor, pero lo que hizo está “mal”.



Estas declaraciones de Putin se suman a otros comentarios como el del pasado 8 de marzo. En el Día de la Mujer, el mandatario dedicó su mensaje “a exaltar la belleza de las mujeres y su papel en el cuidado de los hijos y de los nietos, sin tomarse ni un día para descansar”. Según El País, en Rusia se han realizado protestas ciudadanas por la aprobación de una ley que suavizó los castigos por violencia de género y donde cada 40 minutos es asesinada una mujer.



El documental de Oliver Stone será difundido el 12 de junio por el canal estadounidense CBS Showtime, informó la AFP.