Presidente de Uruguay: 'Es falso que el cáncer es mortal'

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, afirmó este 16 de octubre del 2017 que "es absolutamente falso que el cáncer es mortal". "De las enfermedades crónicas, la que más se cura es el cáncer. Sin embargo, existe un cierto mito a nivel popular de que es mortal. Eso es absolutamente falso", subrayó Vázquez en una rueda de prensa.

El presidente uruguayo dijo que el cáncer "se puede prevenir no fumando, no exponiéndose a los rayos ultravioletas solares en determinadas horas del día, alimentándose adecuadamente y haciendo ejercicios físicos".



Los comentarios fueron hechos al presentar la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), que se realizará en Montevideo entre el miércoles 18 y el viernes 20 de octubre.



Para prevenir este tipo de enfermedades es necesario que se diagnostiquen oportunamente y para ello, la gente debe consultar a sus médicos y asumir actitudes saludables, recomendó el presidente uruguayo.



Desde que asumió por primera vez la presidencia de Uruguay, en el año 2005, Tabaré Vázquez ha desarrollado una fuerte campaña contra el consumo de tabaco, lo que le valió una demanda internacional de la empresa Philip Morris, que terminó ganando Uruguay.



Sin embargo, el presidente uruguayo aseguró hoy que en esta conferencia internacional no se anunciarán nuevas medidas sobre política de tabaco, a no ser la confirmación de que se buscará imponer la obligación de la llamada "caja plana" para la publicidad.



Eso significa que, en el futuro, las cajas de cigarrillos no deberán tener visible más que la marca y la prevención al consumidor de que ese producto es perjudicial para la salud.

Vázquez descartó nuevos impuestos porque considera que su país es uno de los que tiene mayor carga impositiva sobre el tabaco. "Lo que aportará Uruguay en la conferencia mundial de esta semana será la idea de que, si trabajan todos juntos, gobiernos, ONGs, sociedad civil y medios de comunicación del mundo, se tomará el camino adecuado para enfrentar estas enfermedades".



En la Conferencia Mundial sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), promovida por la Organizacón Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana (OPS), participarán 22 ministros de Salud y 380 representantes de 94 países, incluyendo algunos presidentes y jefes de Estado.