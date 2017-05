Palma de Oro en Cannes para 'The Square' y premios a Diane Kruger y Joaquin Phoenix

El filme 'The Square', dirigido por el sueco Ruben Östlund, se llevó este domingo 28 de mayo de 2017 la Palma de Oro del 70 Festival de Cannes, en el que los premios a mejores interpretaciones fueron para la alemana Diane Kruger y el estadounidense Joaquin Phoenix.

Un palmarés muy amplio anunciado por el presidente del jurado, Pedro Almodóvar, que incluyó un premio especial para Nicole Kidman y un 'ex aequo' en el área de guión.



Títulos y nombres esperados en su mayor parte, con la excepción de la Palma de Oro que consiguió Östlund por una película con mucho humor e ironía, que no aparecía en las quinielas de favoritos.



El segundo galardón en importancia del festival, el Gran Premio del Jurado, fue para la francesa '120 battements par minute', de Robin Campillo, la historia del activismo de los enfermos de sida en los años ochenta que encabezaba todas las apuestas para hacerse con la Palma de Oro.



En el campo de las interpretaciones se cumplieron totalmente los pronósticos en el caso de la alemana Diane Kruger, que se llevó el premio a mejor actriz por su doloroso papel de una mujer que busca venganza tras la muerte de su marido e hijo en un atentado terrorista en 'In the Fade', de Fatih Akin.

​

Y en el masculino, Joaquin Phoenix fue un más que justo ganador por su brutal y a la vez tierna interpretación en 'You Were Never Really Here', de la británica Lynne Ramsay.



Una película que además se hizo con el premio al mejor guion, concedido 'ex aequo' con el griego Yorgos Lanthimos, por 'The Killing of a Sacred Deer'.



En cuanto al premio a mejor dirección, fue para Sofia Coppola por 'The Beguiled' un filme de amor y deseo situado en la época de la Guerra de Secesión americana y protagonizada por Nicole Kidman, que también entró en el palmarés.



Lo hizo como galardonada con un premio Especial para conmemorar el 70 aniversario del Festival de Cannes. Kidman coprotagoniza además el filme de Lanthimos. Y completó el palmarés la película rusa 'Nelyubov' (Loveless), de Andrey Zvyagintsev, Premio del Jurado.