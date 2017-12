Los premios más comentados del 2017

Siempre será tema de debate si los premios artísticos realmente son justos, sobre todo porque el talento es un valor subjetivo y, al final, ganar un Oscar o un Grammy no es otra cosa que una coincidencia, una convención entre el jurado y una obra. No obstante, cada año se entregan premios y los de este año reflejan una mirada de la sociedad, sobre todo la que consume y comenta en redes productos de la cultura popular.

Los premios Oscar fueron históricos, aunque cobró mayor relieve el error en el anunció del galardón a Filme del Año, cuando Faye Dunaway y Warren Beatty proclamaron que la ganadora era ‘La La Land’, porque los presentadores tenían por error la tarjeta del premio a Mejor Actriz Principal, otorgado a Emma Stone, que actuó en ese filme.



La ganadora realmente fue ‘Moonlight’, una cinta que en taquilla funcionó bien si se evalúa su balance (recaudó USD 50 millones pero solo costó 1,5 millones), aunque su mayor hito estuvo en su tema y su elenco, lo cual generó aplausos entre los que piden más obras inclusivas.



Además, la productora Dede Gardner se convirtió en la primera mujer en ganar dos Oscar en su rubro (antes fue por ‘12 Years a Slave’)



En esa premiación, Damien Chazelle, con 32 años, se proclamó en el director más joven en ganar el Oscar por su película ‘La La Land’.



Kazuo Ishiguro, un Nobel en calma



Si hace un año el mundo de las letras se vio conmocionado por la decisión de la Academia Sueca de premiar al músico Bob Dylan, la elección del británico de origen japonés Kazuo Ishiguro como Nobel de Literatura no encendió polémicas. No estaba entre los favoritos, pero los críticos lo aplaudieron.



Despacito, sabor latino

​

Los triunfos en la Internet de la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee son conocidos, pero también hubo éxitos en el rubro de los premios. Despacito ganó en los rubros de Canción del año, Mejor grabación, Mejor fusión (por su versión con Justin Bieber) y Mejor video corto de los Grammy Latinos.



'The Handmaid’s Tale', el cuento de la criada



Basada en la obra literaria de Margaret Atwood, concebida hace tres décadas, la serie se impuso en los Emmy como la Mejor del Año. El rostro de la serie, Elisabeth Moss, ganó el premio a la mejor actriz (después de siete nominaciones) y el drama conquistó en total ocho premios.



Adele, el Grammy, a sus pies



La británica consiguió con el disco ‘25’ y la canción Hello todos y cada uno de los cinco premios a los que estaba nominada, incluidos los tres máximos galardones: canción del año, álbum del año y grabación del año. Es el primera artista en la historia en ganar estos tres galardones dos veces.



Bon Jovi, entrada al olimpo



El grupo estadounidense entró al Salón de la Fama del Rock, tras ganar en las votaciones del público y también de los especialistas. El grupo empezó su carrera en 1983 como parte del glam metal y ha grabado 13 álbumes de estudio, seis de los cuales han sido número uno en la Billboard.



Sergio Ramírez, un Cervantes para Nicaragua



Nunca antes un centroamericano había ganado el máximo galardón a las letras en castellano, pero el Ministerio de Cultura de España decidió reconocer la trayectoria de Sergio Ramírez, que a sus 75 años reúne una amplia trayectoria como novelista, ensayista, memorialista y periodista.