Qué necesita saber antes de la 90 edición de los premios Oscar

Los premios más importantes del cine celebran, la noche de este domingo 4 de marzo, su cumpleaños 90 y, tanto dentro como fuera de Hollywood, todas las miradas están ya puestas en lo que ocurrirá esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

A continuación, las claves para no perderse nada:



¿Cuáles son las películas favoritas?

​

Con 13 nominaciones, la romántica fábula 'La forma del agua', del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita, aunque la temporada de premios ha repartido sus galardones con la que se postula como su gran rival: 'Tres anuncios por un crimen' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') (7 candidaturas).



Pese a lo extraño de que se coronara Mejor Película un filme cuyo director, Martin McDonagh, no está nominado, la Academia siempre depara alguna sorpresa.



Del Toro, que ya se llevó el Globo de Oro como Mejor Director, podría convertirse en el tercer mexicano que levanta esta estatuilla tras Alejandro González Iñárritu ('Birdman', 'El renacido') y Alfonso Cuarón ('Gravity').



¿Qué consecuencias tuvo en las nominaciones el escándalo de los abusos sexuales?



El todopoderoso productor Harvey Weinstein ha vuelto a ser una figura clave en estas nominaciones, pero no de la manera que habría esperado: el escándalo de acoso y abusos sexuales que estalló en su contra el pasado octubre no sólo provocó su caída en picado, sino una reacción en cadena que salpicó entre otros al actor Kevin Spacey.



Su sustituto a última hora en 'All the Money in the World', Christopher Plummer, podría convertirse ahora en el actor más veterano en levantar un Oscar. Además, tras llevarse el Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia por 'The Disaster Artist', James Franco es el otro gran ausente en los Oscar. ¿El motivo? Las acusaciones de "comportamiento inadecuado" que arrojaron contra él algunas intérpretes de su escuela de actores.



¿Cómo será la gala del MeToo y el Time'sUp?



Si tras los Globos de Oro, con su 'alfombra negra', el tema de conversación fue el emotivo discurso de Oprah Winfrey, se espera que sobre todo las mujeres que suban al escenario también aprovechen para reivindicar su papel en Hollywood.



Al menos, estas nominaciones rompieron varias barreras: la cineasta Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer que opta al Oscar a la Mejor Dirección por 'Lady Bird', mientras que Rachel Morrison hizo historia como la primera que aspira al Oscar a la Mejor Fotografía en los 90 años de los galardones.



¿Quién ejerce de maestro de ceremonias?



El comediante y presentador Jimmy Kimmel repite este año al frente de la gala con el difícil reto de buscar un tono humorístico para abordar algo tan espinoso como el escándalo de los abusos sexuales.



"Hay ciertos grupos de personas que piensan que no debería hacer chistes sobre la situación, y hay grupos de personas que se molestarán si no los hago", dijo a la revista "GQ". "Haga lo que haga, alguien me criticará".



De momento, a lo que Kimmel, de 50 años, sí ha sacado punta en los videos promocionales es al patinazo cometido por Warren Beatty en la pasada ceremonia, cuando leyó por error que el Oscar a la Mejor Película era para 'La La Land' en lugar de 'Moonlight'.



¿Qué medidas ha tomado la Academia tras el histórico error del año pasado?



Tras el enorme revuelo generado el pasado 26 de febrero del 2017 , la Academia tomó medidas: aunque seguirá contando con la consultora PriceWaterHouseCoppers (PwC) para el proceso, serán tres empleados en lugar de dos los que conozcan el veredicto final de los académicos.



De este modo, en caso de que se produzca alguna anomalía, podrán responder con mayor diligencia. Como era de esperar, ni Brian Cullinan ni Martha Ruiz -custodios de los sobres en la pasada edición- repiten este año en el escenario, aunque siguen trabajando para PwC.



Además, los famosos que se encarguen de presentar el premio deberán confirmar que han recibido el sobre correcto.



¿Quiénes subirán al escenario del Dolby Theatre?



La diversidad tan buscada por la Academia queda patente en la lista de presentadores de los galardones, entre los que figura la actriz chilena Daniela Vega ('Una mujer fantástica'), la primera transexual con este honor.



Además, repartirán suerte entre otros los actores Emma Stone, Viola Davies, Laura Dern, Jennifer Garner, Tom Holland y el "Pantera Negra" Chadwick Boseman o la cineasta Greta Gerwig.



A quien no se verá es al actor Casey Affleck, ganador del Oscar por "Manchester frente al mar": aunque por tradición debería presentar la estatuilla de Mejor Actriz, decidió declinar para no generar controversia debido a que en el pasado él también se vio implicado en un caso de acoso sexual.



Además, tras el patinazo del año pasado, Warren Beatty y Faye Dunaway parece que volverán a presentar el Oscar a la Mejor Película.



Aparte de Del Toro, ¿hay algún otro nominado latino?



Sí. En la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa, Sebastián Lelio podría llevarse el primer Oscar para Chile gracias al drama 'Una mujer fantástica'.



Estrenada en la pasada Berlinale, donde se llevó el Oso al Mejor Guión, la película gira en torno a la lucha de una mujer transexual por hacerse valer tras la muerte de su pareja, un hombre mucho mayor que ella.



¿Quiénes votan los Oscar?



Los premios más importantes del séptimo arte los deciden los más de 6 500 miembros de la Academia de Hollywood, que este año tenían de plazo hasta el 27 de febrero para emitir su decisión ya sea por voto online o en papel.



Las nominaciones, en cambio, las deciden los miembros de cada una de las 17 secciones del gremio, entre ellas actores, directores, productores o guionistas.



Tras las críticas recibidas en pasadas ediciones por la falta de diversidad entre los nominados, la Academia ha hecho un esfuerzo para incluir a más afroamericanos, latinos y mujeres entre sus filas. Una vez finalizado el proceso, la consultora PriceWaterHouseCoopers se encarga de contar los votos.