Dua Lipa y Stormzy brillan por encima de Ed Sheraan en la  gala de los premios Brit

La cantante Dua Lipa, que se llevó los Brit a mejor artista británica y mejor artista revelación, y el músico de hip hop Stormzy, que se hizo con los de mejor artista británico y mejor álbum, se alzaron este miércoles 21 de febrero del 2018, como los grandes ganadores de la 38 edición de los Premios Brit.

Stormzy y Dua Lipa brillaron por encima de la gran decepción de la noche, el músico británico Ed Sheeran, que pese a estar nominado a cuatro entorchados se tuvo que conformar solo con el de mejor éxito global.



La nota reivindicativa de la noche la pusieron todos los artistas que llevaron una rosa blanca en sus vestidos para luchar por la igualdad de la mujer, y el exlíder de Blur, Damon Albarn, que criticó duramente el brexit.



El espectáculo lo abrió el cantante y actor estadounidense Justin Timberlake al ritmo de Say Something, interpretada junto al guitarrista, también de Estados Unidos, Chris Stapleton y acompañados por un coro y un grupo de bailarines.



Timberlake, ataviado con un gorro y una guitarra acústica arrancó la ronda de actuaciones que también contó con la presencia de Jorja Smith, Dua Lipa y su éxito New Rules y Sam Smith, entre otros.



El actor británico Jack Whitehall llevó el peso como presentador y se encargó de dar la nota cómica durante las más de dos horas que se alargó el show.



Además, el británico mostró una rosa blanca en su traje, en apoyo a los movimientos Times Up y Me Too, llamados a luchar por la igualdad de la mujer.



La iniciativa estuvo apoyada por la mayoría de artistas presentes en la gala, enseñando muchos de ellos, como Ed Sheeran o Dua Lipa, la icónica rosa blanca durante la alfombra roja y la ceremonia.



El primer premio de la noche, correspondiente a la categoría de mejor artista británica, cayó en las manos de la cantante británica Dua Lipa.



El galardón fue entregado por Kylie Minogue y Millie Bobby Brown, conocida por su actuación en Stranger Things en el papel de Once, y recogido por la propia Dua Lipa, quien vestida con un largo vestido decorado con lentejuelas, aseguró sentirse "encantada con este honor".



"Quiero agradecérselo a cada mujer que ha estado en este escenario antes que yo, por conseguir grandes logros, no solo en la música, también en la sociedad", expresó la ganadora de dos Brit, ya que sumó también el de mejor artista revelación.



La primera sorpresa de la velada no se hizo esperar y Stormzy se hizo con el galardón a mejor artista británico por delante de los favoritos Ed Sheeran y Liam Gallagher.

El cantante de hip hop Stormzy. Foto: AFP

No sorprendió, sin embargo la victoria de Foo Fighters en la categoría de mejor grupo internacional.



El carismático Dave Grohl, exbatería de Nirvana y líder de Foo Fighters, no dudó en tomar el micrófono y dedicó el premio a "todos lo músicos que se suben a un escenario y tocan rock n roll".



A mitad de la noche, Ed Sheeran endulzó la velada con una cuidada interpretación de su canción Supermarket Flowers, la cual, acompañada de la iluminación y el público, logró un ambiente intimista en el 02 Arena.



A la nostalgia de Ed Sheeran le prosiguió el rock de Foo Fighters, que apoyados en una aparatosa puesta en escena, encendieron la noche al ritmo de The Sky is a Neighbourhood, dejando claro que el rock n roll más puro también tiene su espacio en estas galas.



Liam Gallagher, que optaba al premio de mejor artista británico, tocó el tema de Oasis Live Forever en recuerdo a las 22 víctimas del atentado del Manchester Arena, ocurrido en mayo de 2017.



Las reminiscencias del britpop de los años 90 no cesaron ahí, ya que tras la actuación de Liam, Damon Albarn apareció en la gala para recoger el premio a mejor grupo británico por su formación Gorillaz.



Albarn, exlíder de Blur, dejó un profundo mensaje, claramente dirigido hacia el brexit, en el ambiente, y explicó que Inglaterra es una parte "bella" de un mundo "precioso" e instó a que los británicos no se "dejasen aislar".



"Considerando nuestro tamaño, hemos hecho cosas increíbles en la música, no dejéis que la política acabe con esto", puntualizó el compositor.



Los premios de mejor canción británica y mejor videoclip británico recayeron en Rag'n' Bone Man, por Human, y en Harry Styles, por Sign Of The Times, respectivamente, en tanto que la estrella del Tottenham Harry Kane entregó el Brit a mejor artista internacional masculino al rapero estadounidense Kendrick Lamar y Lorde se hizo con el de mejor artista internacional femenina.

Entre los acordes de Its Only Rock and Roll (But I Like it) Ron Wood, miembro de los Rolling Stones, entregó a Ed Sheeran el galardón a mejor éxito global del año, instantes antes de que el británico se llevara la segunda decepción de la noche al no hacerse con el Brit a mejor álbum.