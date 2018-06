El popular chef Anthony Bourdain se suicida a los 61 años

LEA TAMBIÉN

El popular chef estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, se suicidó hoy viernes 8 de junio del 2018 en París, Francia, informó la cadena televisiva CNN para la que trabajaba.

"Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain", indicó la CNN en un comunicado, en el que confirmó que la causa de la muerte fue un suicidio.

Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo programa de la CNN y su amigo Eric Ripert, chef francés, lo encontró sin conocimiento en su habitación de hotel.



"Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familia en este momento increíblemente difícil", agregó CNN.



Según publica Infobae, a través de sus programas de televisión y sus libros, exploró la condición humana y ayudó a las audiencias a pensar de manera diferente sobre la comida, los viajes y sobre ellos mismos. Abogó por poblaciones marginadas e hizo campaña por condiciones de trabajo más seguras para el personal de los restaurantes.



En su carrera, recibió prácticamente todos los premios que la industria tiene para ofrecer. En 2013, los jueces del Premio Peabody lo honraron por "expandir nuestros paladares y horizontes en igual medida".



"Es irreverente, honesto, curioso, nunca condescendiente, nunca obsequioso", dijo el jurado en esa oportunidad.



Bourdain nació en la ciudad de Nueva York y es descendiente de franceses por parte de su padre. Su vocación culinaria comenzó durante unas vacaciones en Francia con su familia, cuando probó su primera ostra en un barco pesquero. Desde entonces, viajó a través del mundo en busca de comida, buena o mala, para compartir sus experiencias con el público.



Estudió en Vassar College y en el Culinary Institute of America, de donde recibió su título en 1978. Trabajó una temporada en restaurantes de marisquerías de Provincetown, Massachusetts y ha dirigido las cocinas del Supper Club de Nueva York, One Fifth Avenue y Sullivan's.



Durante décadas escribió sobre gastronomía y publicó en The New York Times, The Times, The Observer, Scotland on Sunday, The Face, Limb by Limb, Black Book, The Independent, y en la revista Food Arts.