Poly Ugarte cuestionó datos de Richard Espinosa sobre atenciones en el IESS

Entre el 2012 y el 2016, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró 1 600 000 atenciones médicas a pacientes con cáncer. Eso representó una inversión de USD 637 millones. En cuanto a enfermedades catastróficas hubo más de 300 000 atenciones, para lo que se requirió USD 156 millones.

Así lo informó Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, en su comparecencia a la Comisión de Salud, ayer, miércoles 16 de agosto del 2017.



El directivo también indicó que el IESS completó 454 mil atenciones, para enfermedades raras o huérfanas, en ese mismo período. La inversión fue de USD 65 millones.



Según Espinosa, el IESS tiene una cobertura al 100% de los medicamentos para personas con enfermedades catastróficas. “La atención es más oportuna y se ha comprado equipo médico, para el seguimiento y control”.



Ese dato fue cuestionado por la legisladora social cristiana Poly Ugarte. Ella criticó que supuestamente, “7 000 pacientes con enfermedades catastróficas tenga el Hospital Teodoro Maldonado, de Guayaquil. Y solo se les entregue medicina a 706. Dijo que no se ha cumplido con la Constitución”.



La asambleísta le mostró a Espinosa un documento de esa casa de salud, del IESS, en Guayaquil. El mismo fue exhibido en su cuenta de Twitter. En esa red social también escribió que: “No puede decir que cuenta con 100% de stock de medicina. A 41 pacientes de leucemia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, siendo pacientes del IESS se les acabó el stock”. Eso le dijo al funcionario.

No puede ser posible q de 7000 pacientes catastróficos de Hosp.Teodoro Maldonado se de medicina sólo a 706 y Uds. NO hagan cumplir Const. pic.twitter.com/6NW8Zbw2Go — Poly Ugarte (@PolyUgarteG) 16 de agosto de 2017



Ugarte es una activista, que encabeza una fundación contra el cáncer de seno. Ella es una sobreviviente de la enfermedad, que le fue detectada en el 2006. En años anteriores ha planteado proyectos de ley para atender este mal.



En su intervención, ella se refirió a unas declaraciones del presidente Lenín Moreno. “Doy gracias a Dios que dijo no más hospitales. Se construye en este país sin tener los médicos y no tener financiamiento”. Y le pidió respuestas a Espinosa, contradiciéndolo: “Yo necesito qué nos diga cómo va a resolver el problema de los medicinas para enfermedades catastróficas. Y no seguir diciendo que tiene stock”.