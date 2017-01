Policía Nacional busca perros con buen olfato para las unidades caninas

Perros hiperactivos, juguetones, perseverantes y sociables es lo que busca la Policía Nacional para integrarlos a sus filas. En el Centro Regional de Adiestramiento Canino, ubicado en el norte de Quito, se están realizando las pruebas de reclutamiento desde el pasado lunes 18 de enero hasta el 2 de febrero.

El teniente Roberto Medina explica que hasta el momento hay tres perros seleccionados en este centro. Lisa, por ejemplo, es una mestiza de un año y medio que empezará su entrenamiento en la institución, tras haber pasado todas las pruebas.



En esta perrita vieron las energías que buscan en todos sus candidatos. Medina dice que lo más importante es su actitud. Los canes deben sentirse a gusto rodeados de otras personas y animales, tienen que mostrar gusto por el juego, ganas de encontrar los objetos sin importar los obstáculos, pero no deben ser agresivos o tener miedo a ruidos extraños.



La raza de los candidatos no influye. Estos deben tener entre ocho meses y dos años de edad. Las vacunas son importantes, dice el teniente de Policía, pero si no las tienen, se las colocarán una vez que aprueben el proceso.

Antes de las pruebas, los agentes mantienen una conversación con los propietarios para conocer por qué van a donar al can, cómo lo mantienen en su casa y cuál es su personalidad.



El mismo día en que acuden a la evaluación, los propietarios sabrán si sus mascotas fueron aprobadas. Dependiendo de sus habilidades los perros serán asignados a una de los tres escuadras que son: De show, de guardia y defensa y la de antinarcóticos.



Aquellos que no pasen las pruebas deberán volver con sus familias. Para la Policía Nacional es importante que la ciudadanía entienda que no pueden recibir a todos los animales y que las personas que deseen donar a sus animales no pueden abandonarlos en las instalaciones. Únicamente se seleccionarán 24 canes.



Medina indica que los dueños pueden tener contacto con los animales, ya que permanecerán durante su entrenamiento en este centro, pero advierte que hay que tener presente que la Policía y sus canes trabajan a nivel nacional y tal vez la mascota puede irse a otra provincia a prestar el servicio.

Las personas pueden llevar a sus perros desde las 08:00 hasta las 16:00 de lunes a domingo. Según Medina, los interesados pueden comunicarse con el Crac ubicado en Ponceano Bajo y allí les indicarán dónde se hacen las evaluaciones en cada provincia.