La policía investiga un presunto caso de abuso sobre Stan Lee por parte de su manager

El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando un presunto caso de abuso sobre el escritor de cómics estadounidense Stan Lee, dos meses después de que saliera a la luz una acusación supuestamente firmada por Lee en la que acusaba a su ex manager y cuidadores de maltrato.

Las autoridades judiciales han dictado una orden de alejamiento contra Keya Morgan, ex manager del genio del cómic. El abogado de Lee, quien fue despedido después de presentar la denuncia, acusó a Morgan de aislarlo y poner su bienestar en riesgo.



"Le ha negado el contacto con familiares y otras personas en las que ha confiado durante años", argumenta la denuncia. "El señor Morgan reubicó a Lee de la casa familiar a un entorno desconocido sin avisar a sus familiares sobre su paradero".



Según la acusación, Morgan estrechó su relación con Lee después del fallecimiento de su mujer en julio de 2017. El ex manager tomó el control de la casa de Lee en febrero y contrató a un equipo de seguridad, al que al que ordenó que negara el acceso a familiares.



Morgan ya acusó el pasado diciembre a otra persona del entorno de Lee de abuso. El detective que investigó el caso entrevistó a Lee, y aseguró en su informe que el padre de los superhéroes de Marvel estaba bajo la influencia de su ex manager.



El pasado abril, The Hollywood Reporter publicó una declaración, supuestamente firmada por Stan Lee en la que acusaba a sus ex cuidadores, Jerardo 'Jerry' Olivarez y Keya Morgan de aprovecharse de su hija J.C. en un intento de "obtener control" sobre sus "activos, propiedades y dinero". Días después de que se formalizara la acusación, el abogado de Lee fue despedido, así como otras personas de su entorno, pero no fue el caso de Keya Morgan.