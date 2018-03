La polémica defensa de Sharon Stone a James Franco

Sharon Stone apoya el movimiento #MeToo, pero defiende públicamente a James Franco, quien fue acusado por cuatro mujeres de acoso sexual.

La estrella de Hollywood, quien tuvo un pequeño papel en The Disaster Artist, no cree en denuncias contra el actor y director. "Estoy horrorizada por lo que está sucediendo", afirmó.



Violet Paley, que mantuvo una relación sentimental con Franco, afirmó que el actor la presionó para que le practicara sexo oral en el interior de un coche. Al respecto, Stone la llamó "la novia" y se preguntó cómo podía ofenderse cuando un chico con el que sale quiere tener sexo.



"Que su novia pueda decir que se siente ofendida por el hecho de que él le hubiera pedido algo así ¡mientras aún salían! Y ahora, de repente, es un mal tipo", comentó.



James Franco en los Globos de Oro con el prendedor del movimiento Times’s Up



Basándose en su experiencia a las órdenes de Franco, la actriz no dudó en describirlo como un hombre "encantador" y uno de los profesionales más amables con los que ha trabajado.



Al mismo tiempo, la actriz, que el sábado cumplió 60 años, distinguió entre hostigadores sexuales y meros imbéciles: "Sales con ellos, te traen a casa para un beso de buenas noches y agarran tu mano y se la ponen en el pene. No creo que estén tratando de acosarme sexualmente, creo que son increíblemente estúpidos".