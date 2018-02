Polémica por la letra que Marta Sánchez puso al himno nacional de España

La cantante Marta Sánchez ha provocado una viva polémica al hacer una versión personal del himno de España con letra (la composición oficial no tiene), que tiene tantos defensores como detractores y que ha llevado incluso a cruces de declaraciones entre los partidos políticos.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí". Así comenzó Sánchez su particular versión del himno durante un concierto el sábado por la noche en un teatro madrileño.



Entre otras frases, el himno de la cantante señala: "Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón" o "Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin".



Desde horas después de su actuación, uno de los vídeos de su actuación subido a YouTube se ha convertido en el más visto y ya supera las 530.000 reproducciones.



La iniciativa fue aplaudida por el presidente del Gobierno, Marino Rajoy, y por el líder de Ciudadanos (centro), Albert Rivera, mientras que el Partido Socialista señaló por boca de Carmen Calvo, una de los miembros de su dirección: "nuestro himno no tiene letra y ya está".

Y el secretario de Organización de Podemos (izquierda), Pablo Echenique, indicó que, reconociendo la creatividad de la cantante, para su partido el verdadero patriotismo es "no dejar a nadie tirado".

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

Declaraciones políticas que se asemejaron a las diferentes posturas mostradas durante la crisis que desató el conflicto independentista en Cataluña.



Tampoco han faltado las reacciones populares en las redes sociales, tanto a favor como en contra, y mucha ironía sobre la iniciativa de la cantante.



Marta Sánchez, en declaraciones a la cadena de radio Onda Cero, dijo hoy sentirse "abrumada e incrédula con la que se ha liado" y relató que su versión nació hace más de un año, cuando vivía en Miami (EE.UU.) y añoraba su país.



"Es una canción de la que tendríamos que estar orgullosos y que nos gustara cantar", defendió, tras afirmar que si su letra acaba siendo la oficial, se iría "a la tumba tranquila".

No es la primera vez que la cantante muestra su lado patriótico. Ya en las Navidades de 1990, cuando era la vocalista del grupo Olé Olé, actuó ante las tropas españolas destinadas en el Golfo Pérsico durante la Guerra del Golfo.



Ahora, en un momento en el que los signos patrióticos o independentistas son analizados al detalle, la cantante se ha convertido en el centro de la polémica con su versión de la "Marcha de granaderos" o "Marcha Real".



Compuesto por Manuel Espinosa de los Monteros a finales del siglo XVIII por encargo de Carlos III, ese tema pasó a ser himno nacional con la reina Isabel II.



Desde entonces varios han sido los intentos por ponerle letra a esta pieza nacida como composición militar, protagonizados por figuras como Ventura de la Vega, Eduardo Marquina o José María Pemán.



El último intento serio fue el que hizo en 2007 el Comité Olímpico Español (COE) al convocar un concurso que recibió 7 000 propuestas. La ganadora fue la letra del manchego Paulino Cubero: "!Viva España!/cantemos todos juntos/con distinta voz/ y un solo corazón...", pero se retiró ante la falta de consenso.