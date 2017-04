Polémica por la corresponsabilidad parental en Ecuador

El debate sobre la corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado de los hijos se profundiza. Dos agrupaciones con puntos de vista opuestos en torno al tema han surgido en el país.

Coparentalidad Ecuador es un colectivo de padres que impulsa este planteamiento, mientras que las madres que integran la Plataforma de Derechos por un Amor Responsable señalan que la tenencia compartida no debe ser impuesta sino consensuada y escuchando la opinión de los niños.



La segunda agrupación surgió tras los diferentes pronunciamientos de los padres que insisten en que los cuidados de los hijos deben dividirse, así como los pagos de las pensiones alimenticias. A inicios del 2017, la discusión se ahondó más luego de las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Corte Constitucional (CC).

La primera se opone al artículo 106, numerales ­2 y 4, del Código de la Niñez, que aborda el ejercicio de la patria potestad y la tenencia de los hijos, porque la preferencia es para la madre, a quien se le otorga la facultad de cuidar de los niños. Una queja en ese sentido fue presentada por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco (USFQ). Según el documento, con ese artículo se viola el principio de corresponsabilidad parental al mantener un régimen de preferencia materna cuando se decide con quién se queda el niño.



La segunda fue presentada por el ciudadano Javier Donoso Saldarriaga con el objetivo de regular el apremio o prisión por no pago de pensiones. Lo hizo luego de que fuera detenido, en julio del 2016, tras acumular una deuda de más de USD 2 000, que no podía cancelar debido a que tiene cáncer terminal y se encuentra bajo tratamientos. Su abogado ha reiterado que la prioridad es encontrar medidas alternativas al apremio. Apunta que no se elimine la prisión.

Por este último caso incluso se pronunció el presidente Rafael Correa, quien apoyó la demanda presentada por Donoso. De hecho, en la última audiencia de este caso estuvo presente el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. “No puede ser que por no poder pagar alimentos alguien vaya preso", escribió el Primer Mandatario en Twitter en diciembre del 2016. Añadió que se están "llenando las cárceles de inocentes. Esto tiene que cambiar".

Santiago Villarreal pertenece a Coparentalidad Ecuador. Señaló que, la semana pasada, integrantes de grupos de padres participaron en una reunión en el Palacio de Carondelet para dialogar sobre estos temas. “No buscamos venganza ni estamos en contra de las madres, tampoco de que se voltee el Código de la Niñez y Adolescencia para perjudicar”.



De otro lado, Janeth Guerrero es vocera de la Plataforma Derechos por un Amor Responsable. Indicó que dejaron cartas en la Presidencia y otras instituciones que abordan temas de niñez con la finalidad de que escuchen sus planteamientos. También solicitaron una cita con el Jefe de Estado. “Sí estamos de acuerdo con que se presenten medidas alternativas para quienes se atrasan en los pagos, pero no que se elimine el apremio”.

En Twitter hay un grupo denominado @NoTenencia_EC que envía mensajes al Primer Mandatario y asegura que buena parte de los padres que piden la tenencia compartida tienen demandas por maltrato intrafamiliar y que la mayoría pasa pensiones de USD 90 a 150. En varios guita recalcan "no a los niños mochila", en relación a que la tenencia compartida podría crear inestabilidad en un hijo que va de una casa a otra.



Los integrantes de Coparentalidad Ecuador se sumaron a las demandas de inconstitucionalidad de la USFQ mediante la figura de Amicus Curiae (amigo de la corte). Las madres de la Plataforma buscan hacer lo mismo para seguir cada caso.

Guerrero añadió que una de sus prioridades es que se mantenga la tabla de pensiones alimenticias. La razón: esta asegura el sostenimiento económico de los menores y recalcaron que la madre también aporta con dinero y los cuidados diarios que no tienen precio. “Luchamos por los derechos de nuestros hijos, queremos protegerlos”.



Ambos dirigentes se pronunciaron sobre lo que es la tenencia compartida y el tema de compartir los gastos de manutención de los hijos.

Janeth Guerrero



Tenencia compartida: "Como Plataforma, nosotras pedimos que la tenencia compartida no sea impuesta como una forma de protección para todos los niños. Lo que queremos es que se tome en cuenta el proyecto piloto que planteamos para que voluntariamente las parejas tomen una decisión. En los casos en que no haya acuerdos y en que una de las partes pida custodia compartida, lo ideal es que se vaya a una negociación, además que se garantice un tratamiento psicológico para subsanar heridas y problemas familiares. Luego que se analice caso por caso se debe estudiar qué tan factible es esta figura. También que se escuche la opinión de los hijos".



Gastos: "Es curioso y lo hemos dicho públicamente. A partir de la vigencia de la tabla de pensiones alimenticias, como única salida para equilibrar los valores económicos a entregar cada mes para el mantenimiento de los hijos, aparecieron los grupos de padres. Esto no ocurrió antes de que exista esta garantía. ¿Por qué no pasó eso cuando los montos a pagar eran bajos? Además, los aportes que paga cada papá, dependiendo de lo que tenga que dar, son para todos sus hijos, vivan o no con él. Sí se calcula un porcentaje para sus gastos personales".

Santiago Villarreal



Tenencia compartida: "Se debe analizar cada caso. No pedimos una custodia compartida impuesta, pero esta debe ser una base para que los jueces puedan tomar decisiones. Tiene que darse a través de un proceso ¿Cómo hacerlo? La primera instancia debe ser una mediación efectiva con un nivel de concienciación para que los progenitores asuman las responsabilidades conjuntas, que es lo que trata la corresponsabilidad parental en la Constitución. Una vez que se evalúe la realidad de los padres, ellos tendrán que responsabilizarse de forma proporcional en los temas de cuidados, crianza y manutención para llegar a acuerdos".



Gastos: "En ningún momento nos oponemos a cancelar las obligaciones con nuestros hijos. Reiteramos que se haga un análisis de cada caso. ¿Qué pasa cuando la madre tiene mejores ingresos que el padre? Si ella gana USD 10 000 y él recibe USD 2 000 ¿por qué solo el padre tiene que cubrir la pensión alimenticia? ¿por qué la madre no puede aportar en algo? Ese análisis debe realizarse. Nosotros no pedimos que a raja tabla se dividan las obligaciones en un 50%".