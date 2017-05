Muere Carlos Rigby, representante de la cultura Caribe de Nicaragua

El poeta nicaragüense Carlos Rigby Moses, uno de los mayores exponentes de la cultura Caribe de Nicaragua, falleció este martes 23 de mayo de 2017 a los 72 años, informó una fuente oficial.

"El querido hermano, costeño, poeta, escritor, coherente y consistente nicaragüense, Carlos Rigby, acaba de fallecer", dijo la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.



Rigby había sido trasladado de emergencia hacia un hospital del oeste de Managua este lunes, con síntomas relacionados con la presión arterial, indicaron sus amigos. El poeta, nacido en Laguna de Perlas, en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), se caracterizaba por exponer en cada obra la cosmovisión de los negros nicaragüenses, conocidos en el país como "costeños".



"Tenemos que recordarlo en vida, con sus poemas, con su trombón, su fuerza, su mística formidable", dijo Murillo, quien no ocultó el impacto que le causó la noticia. Una de las obras más emblemáticas de Rigby fue 'Si yo fuera mayo', en el que integra las características africanas, europeas e indígenas, desde el punto de vista de los "costeños".



También conocido por su particular forma de "contar" sus poemas, así como por frecuentar universidades y escenarios donde había poesía, Rigby dio el nombre de 'Mayo ya' a la fiesta más grande de la costa Caribe de Nicaragua, en honor de Mayaya, la diosa de la lluvia.



La fecha de las honras fúnebres del poeta nicaragüense no fue dadas a conocer por Murillo ni sus allegados.