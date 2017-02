Los cuentos del lado ‘B’ ­tienen su plataforma digital

The Short Story Project, en su versión en español, es un proyecto literario que promueve la lectura de cuentos cortos y de escritores hispanoamericanos, a través de la Web y de las redes sociales.

En esta plataforma digital coexisten autores canónicos como Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, con unos más contemporáneos como el mexicano Antonio Ortuño, la argentina Mariana Enríquez o la chilena Claudia Hernández.



La dinámica de este proyecto, encabezado por el editor israelita Adam Blumenthal y la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, es la siguiente: los dos se encargan de rastrear textos y autores que se encuentran fuera de las clásicas antologías literarias y luego invitan a otro escritor a que lea el texto y lo recomiende.



“Somos como un especie de sabuesos de cuentos del lado ‘B’, que tratamos de armar una neoantología del cuento”, dice Ampuero. Este trabajo editorial tiene filtros de calidad estéticos altos, porque siempre hay autores recomendando la obra de otros escritores.



En esta antología virtual, propuesta por Blumenthal y Ampuero, hay desde cuentos policiales, románticos y humorísticos, hasta textos de terror, surrealistas y eróticos.



Uno de los nuevos cuentos que se subió a esta plataforma es 'Invitación', de Claudia Hernández. En este relato, la autora cuenta la historia de una mujer que se encuentra afuera de su casa con su yo niña y con su yo anciana. Para Ampuero, este cuento tiene una belleza literaria por sus simbolismos y por el uso perfecto de los tiempos verbales.



'La Invitación' está recomendado por la escritora boliviana Giovanna Rivero. En su texto introductorio destaca que este cuento es una fantástica e irresistible invitación para reconectarse con los verdaderos álter; “No los del ego, sino los del espíritu y es(x)piar a través de sus ojos los destinos en potencia que todavía podemos alcanzar, incluso si para ello debemos atrevernos a algún doloroso desalojo”, dice.



Uno de los atractivos tecnológicos que tiene The Short Story Project son los audiocuentos, textos en español, inglés y hebreo que también incluyen la recomendación de otro escritor. Entre los autores traducidos del inglés están Ray Bradbury, Miranda July y Ned Beauman.



También existe la posibilidad de recibir recomendaciones, como lo hace Netflix, al terminar de leer un cuento. “Esto -dice Ampuero- permite conocer autores que quizás el lector no se imagina que existen pero que puede descubrir por las temáticas que elige”.



En este proyecto, Ampuero ha evitado ser parte de la mala costumbre literaria de convertirse en la antologadora que se antologa. Ninguno de sus cuentos es parte de The Short Story Project. Lo que sí ha hecho es recomendar cuentos, uno de ellos es ‘La mujer del capataz’, de la escritora argentina Selva Almada.

​

El escritor Pablo Palacio será el primer autor ecuatoriano que formará parte de esta ­antología virtual. Su cuento largo 'El Antropófago' será publicado en las próximas semanas.



Ampuero sostiene que este proyecto intenta que el lector tenga una pequeña prueba de cómo escriben estos autores considerados como ‘raros’, que se interese más por su producción literaria y que, finalmente, compre sus libros.