Con un plantón recordaron el Día del Migrante en Quito

Los integrantes del Movimiento Familiares y Migrantes (MFAM) desarrollaron un plantón, la mañana de este lunes 18 de diciembre del 2017, en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito. De ese modo recordaron el Día Internacional del Migrante, que es hoy. Pidieron una cita para ser recibidos en el Palacio de Carondelet para exponer sus inquietudes.

Una pancarta grande con el mensaje: “Migrantes indignados y abandonados, retornados con engaños” era levantada por los manifestantes mientras esperaban el inicio del cambio de guardia presidencial en los exteriores del Palacio. el Primer Mandatario no se encuentra en el país.



Joffre Pinzón es presidente de MFAM. Dice que hace falta "más ayuda de créditos, acceso a plazas de trabajo y vivienda, porque los ecuatorianos que trabajaron en el exterior y volvieron al Ecuador están abandonados en la actualidad".



Al plantón asistió Julio Ayala, quien regresó al país luego de trabajar por más de 10 años en Italia. Asegura que las ventas de su negocio de comidas han bajado. Estudia la posibilidad de volver a salir del país para trabajar en Europa.



Renán Velasteguí, de 70 años, laboró dos décadas en Roma, capital de Italia. Tras regresar a Ecuador, no ha conseguido trabajo por su edad. En Guayaquil trabajaba como taxista irregular, pero fue multado por las autoridades de tránsito.



Analiza la posibilidad de desarrollar una medida de presión, por ejemplo, declararse en huelga de hambre hasta ser escuchado por el Gobierno. “Me han abandonado. Llegué a ser migrante en mi propio país. Acá no hay empleo ni para la gente de 30 años, peor para mí”.

Para las elecciones de este año, Cancillería calculó que participarían 378 000 ecuatorianos que viven en el exterior. De ellos, unos 230 000 se encuentran en Europa, Asia y Oceanía. Aunque solo el 40% de migrantes ecuatorianos está registrado.