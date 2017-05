'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar' arrasa en la taquilla de EE.UU.

La quinta entrega de la saga 'Piratas del Caribe', 'La venganza de Salazar', arrasó en la taquilla estadounidense en su estreno este fin de semana, según cifras preliminares publicadas el domingo 28 de mayo de 2017 por la empresa especializada Exhibitor Relations.

La película dirigida por Espen Sandberg y Joachim Ronning -y protagonizada por Johnny Depp, Javier Bardem y Kaya Scodelario- quedó por lejos primera en taquilla con USD 62,18 millones en su primer fin de semana.



El nuevo episodio, rechazado por la crítica, muestra al capitán Sparrow (Johnny Depp) luchando con el aterrador capitán Salazar, apoyándose esta vez en un astrónomo y un joven marinero.



'Guardianes de la galaxia 2' obtuvo el segundo lugar con USD 19,89 millones cosechados en su cuarta semana. El equipo de aventureros espaciales ha alcanzado USD 337,55 millones en América del Norte desde su lanzamiento.



'Baywatch', remake de la famosa serie de televisión de los años 90, quedó en tercer lugar tras su estreno con USD 18,10 millones. Zach Ephron, Dwayne Johnson y Alexandra Daddario protagonizan estas aventuras en traje de baño, poco apreciadas por los críticos, que cuentan cómo los equipos de rescate de Malibú enfrentan una trama criminal que amenaza las playas.



La sexta entrega de la saga creada por Ridley Scott, 'Alien: Covenant', registró USD 10,52 millones en ingresos y es cuarta en su segunda semana. Desde su lanzamiento, la película ha recaudado USD 59,92 millones.



Lejos de los éxitos de ciencia ficción y los tanques sobrealimentados, la comedia romántica 'Everything Everything', centrada en una joven que sufre de inmunodeficiencia combinada severa, quedó en quinto lugar con USD 6,18 millones; USD 23 millones en dos semanas.