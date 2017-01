El polémico artista Piotr Pavlenski huye de Rusia por temor a ser detenido

El polémico artista ruso Piotr Pavlenski, famoso por impactantes performances de protesta contra el poder, ha salido de Rusia y pedirá asilo político en Francia porque teme ser víctima de una falsa acusación, informó este lunes 16 de enero de 2017 el portal digital Hromadske.

De acuerdo a esta fuente, Pavlenski, de 32 años, su compañera Oxana Shalygina y las dos hijas de la pareja volaron el pasado 15 de diciembre a Ucrania, desde donde se disponen a pedir asilo a Francia.



Las autoridades rusas "están tratando de liquidarnos políticamente mediante una operación de los servicios secretos", alegan ambos. En concreto, señalan que están a punto de ser acusados de violación por una falsa denuncia presentada por una actriz rusa, con el fin de hacer desaparecer de la escena a un artista incómodo y muy crítico con el presidente ruso, Vladímir Putin.



Según la información, la actriz Anastasia Slonina acusó a la pareja de intentar violarla en su apartamento de San Petersburgo. En un escrito enviado a Hromadske y titulado 'Liquidación', Pavlenski rechaza las acusaciones y alega que su relación con la mujer fue consentida.



"Nosotros siempre hemos hablado de nuestro recelo hacia el matrimonio, la familia y la fidelidad matrimonial... En septiembre una chica comenzó a acercarse a nosotros. Era una actriz de un teatro opositor, así que no nos pareció sospechosa", señaló.



"Esto resultó fatal. Nuestra posición favorable a las relaciones abiertas la han convertido en una agresión criminal contra una persona", agregó. El artista asegura que la joven actriz les denunció por órdenes de los servicios secretos rusos.



"Sólo tenemos dos opciones: o pasar nuestro tiempo en la cárcel o salir fuera de las fronteras rusas", afirmó Pavlenski. De ser declarados culpables podrían ser condenados a 10 años de prisión, y sus dos hijas, de 9 y 6 años, enviadas a un orfanato.



La pareja decidió salir de Rusia después de ser arrestados ambos durante ocho horas por miembros del departamento de instrucción, que les liberaron con la advertencia de que no salieran del país.



"Todos estos años, el régimen ha intentado probar que soy un criminal o un loco, no un artista, sino el destructor de los valores culturales... La vida dirá quién tiene la última palabra", concluyó el artista.



La imagen del controvertido pintor y artista Pavlenski dio la vuelta al mundo hace tres años, cuando se desnudó y clavó su escroto a los adoquines de la plaza Roja, frente al Mausoleo de Lenin, en una acción llamada 'Fijación'.



Entonces, explicó que no le quedaba otro remedio que hacerlo ya que sintió que ese lugar emblemático es "un nido de autoritarismo, saturado del espíritu de paranoia que se propaga por todo el país".



Más recientemente, fue detenido en Moscú por prender fuego de madrugada a la entrada de la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB). En otra protesta se enrolló en alambre de espino, totalmente desnudo, frente al edificio de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo, en una acción, llamada 'Cuerpo', que simbolizaba "la existencia humana en un ambiente de represión legal".



También se cosió la boca para apoyar al grupo femenino punk Pussy Riot, cuyas integrantes fueron encarceladas por cantar contra Putin en el principal templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Moscú.