Una señora de 87 años hace obras de arte con Paint y se ha vuelto viral

Concha García Zaera, es una mujer de Valencia, España, que ha cautivado el Internet con sus dibujos artísticos hechos unicamente con Paint. De no ser por las redes sociales, su trabajo se habría quedado guardado en su computadora, ahora, es todo un fenómeno.

“ Soy una señora de 87 años. Me gusta pintar con el programa Paint. Y sobre todo estar con mi familia y con mis amigas”, es la descripción de su perfil en Instagram, donde comparte su trabajo. Hasta el momento, ha superado los 58 mil seguidores.



No hay seguidor que no alabe su trabajo. Muchos de los usuarios en la red social halagan sus dibujos de paisajes, casas y calles en general. En Twitter algunos promueven su trabajo invitando a seguir a la dibujante.

Se llama Concha García Zaera (nombre en Facebook). Tiene 87 años, vive en Valencia, y es una ARTISTA.

Se llama Concha García Zaera (nombre en Facebook). Tiene 87 años, vive en Valencia, y es una ARTISTA.

Hace increíbles obras con Paint.

Según el sitio de noticias español PlayGround, Concha lleva varios años pintando, pero su esposo enfermó y el olor a óleo le resultaba molesto, por lo que tuvo que dejar de pintar.



Tras este suceso, sus hijos le regalaron una computadora. "Empecé con Paint, yo no tenía ni idea… iba haciendo mi cositas, luego borraba, luego rectificaba… y así poquito a poquito lo fui sacando”, dice según el sitio.



La idea de colgar sus dibujos en Instagram, fue de sus nietas, que le abrieron una cuenta y hasta el momento no deja de acumular seguidores.



Su fama por el trabajo minucioso y de mucha paciencia, la ha llevado a conseguir exposiciones, para las que se prepara. Aquí algunos de sus dibujos.