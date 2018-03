Pierce Brosnan promocionó producto contra el mal aliento que causa cáncer

El actor irlandés Pierce Brosnan, conocido por haber interpretado a James Bond, aseguró que le “engañaron” y que no sabía que un producto contra el mal aliento que anunciaba en India puede provocar cáncer.

El actor, que interpretó a 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002, apareció en 2016 en una campaña televisiva de Pan Bahar, una mezcla de especias contra el mal aliento conocido porque puede aumentar el riesgo de cáncer de boca y de nariz.



El anuncio, donde Brosnan aparecía al estilo James Bond persiguiendo a bonitas mujeres, provocó burlas en las redes sociales y atrajo además la atención de las autoridades sanitarias indias, que pidieron explicaciones al actor de 64 años.



En su respuesta, Brosnan asegura que le “engañaron” y que el fabricante de Pan Bahar no le explicó la “naturaleza peligrosa del producto”, dijo a la AFP un responsable del ministerio indio de Sanidad, S.K Arora.



El actor explicó que ya no tiene contrato con la compañía y se comprometió a ayudar a las autoridades indias a poner fin a “campañas de productos peligrosos”.



Las autoridades estudiarán su respuesta antes de decidir si toman alguna medida.



Por el momento el fabricante del Pan Bahar, Ashok and Company, rechazó hacer comentarios pero asegura que, a diferencia de otros “pan masala” (los productos contra el mal aliento, muy corrientes en India), el suyo no contiene tabaco.

En India está prohibido anunciar tabaco y alcohol.