Philip Norman: 'Paul McCartney es el personaje principal en The Beatles'

El reconocido biógrafo del rock internacional, el inglés Philip Norman acaba de consagrarse con su último trabajo: Paul McCartney, La Biografía (Malpaso, 2018) en una edición de lujo con más de 800 páginas. En ellas se relata no solo su vida íntima, sus vicisitudes, sus mujeres, las drogas, ¿su muerte? sino su relación con el resto de The Beatles.

No fue menor la labor de Norman: se embarcó en una tarea en la que no solo viviría mil y una presión sino que debía salir airoso para poder contarla.



Los Beatles siempre serán noticia ya que marcaron el antes y después de la música pop rock. Cada nueva banda que ha surgido después de ellos, la crítica musical se preguntó retóricamente si serían quienes ocuparan su lugar. Si hubo quien lo hizo y quién no ya queda en percepciones personales y de gusto.



Philip Norman es periodista, escritor y dramaturgo que se ha ocupado de narrar las vidas de Elton John, Mick Jagger, Buddy Holly, John Lennon, además de 'Shout!' EL libro de the Beatles, otros tantos sobre Rolling Stones y mucho más además de novelas y obras de teatro.



Esta biografía en particular sobre McCartney trae aparejado no solo, como comenta el mismo autor al comienzo del libro, la sorpresa de un email del mismo Macca dándole piedra libre para la narrativa y documentos y anécdotas inéditas.

Lo llamativo del caso es que McCartney siempre creyó que Norman no le tenía gran aprecio a partir de sus escritos en 'Shout!'. Pero la vida tiene mil y una vueltas y acá estamos, libraco en mano, deslumbrados con la vida del bajista más famoso de la historia.

A pesar de ser esta una biografía, contiene un punto de vista muy personal, muy suyo. ¿Acaso es una licencia que se tomó? O la autoridad que le confiere su trabajo ya publicado.



Bueno, la realidad es que la historia de los Beatles es reconocida mundialmente como la más importante en la historia del rock británico desde la reseña de Derek Taylor, su agente de prensa. Pero no es mi intención hacer una lista cronológica de hechos, le agrego un poco de drama, herramientas de una novela, de una novela épica, de hecho.



¿Cuánto le tomó escribirlo?



Dos o tres años, aproximadamente. Porque más allá de la vida de Paul McCartney, es un libro inglés, quería mostrar al mundo la idiosincrasia británica. Mi intención era contextualizar la historia de vida de McCartney en la cultura inglesa sobre todo a aquellos que quizá no sepan de qué se trata esta particular forma de vida nuestra, que no están directamente inmersos en la cultura británica.



Mostrar las peculiaridades de un lugar como Liverpool y la trayectoria de la sociedad en esos años. Porque Londres es un espacio más conocido por todos, es diferente la perspectiva.



¿Ha tenido información más directa y más accesible considerando -no sé si coincidirá conmigo- en que McCartney es el personaje principal en Beatles?



Sí, sí, lo es. McCartney es un tipo conocido en el mundo por sus enormes cualidades como músico y como persona. No solo se destacó en The Beatles sino en su carrera como solista con tremendos éxitos y su encanto natural, bendecido con un gran estilo. Todo esto puede proyectarlo como un tipo muy grande en un sentido de personalidad pero no, en realidad es un tipo muy inseguro aunque no lo crean.

Increíble, ¿es tan así?



A su manera lo es, sí, aunque no como John Lennon, pero Paul McCartney también es una persona con un rasgo de inseguridad. Diferente a la de Lennon que refería a un entorno familiar más de pobreza y de una familia abandónica, un entorno familiar poco estable.



De todas maneras, esta inseguridad les ha otorgado un gran talento, lograron transformar esos miedos en arte. Tipos que nunca estarían satisfechos y como tal, no querrían parar su carrera tampoco. Fijate hoy Paul McCartney que sigue siendo un artista de primera, haciendo discos y saliendo de gira, no para.



¿Cómo fue el proceso de escritura?



Siempre es diferente el modo de encarar un trabajo de estas características. Lo más destacado es que sea una biografía autorizada o no, a veces es autorizada en retrospectiva.



En todo caso uno está sujeto a las circunstancias, fue diferente con 'Shout!' o cualquier otro libro. Hacer este tipo de narrativa, una biografía tan importante, es siempre un trabajo muy duro. En el mundo de la música pop hay tanto escrito, cosas buenas, cosas que son una porquería… Por eso hacer algo así con The Beatles exige un esfuerzo muy grande, ¡porque todo el mundo cree saber todo sobre ellos!



Todos se creen expertos en detalles y sentía a todos mirándome sobre el hombro a ver qué escribía… Estos fans y expertos más intensos son los más peligrosos: no les gusta que alguien diga o escriba algo que ellos desconocen.



Así es como las reseñas sobre el libro que escribí varían según las posiciones de cada uno. Quienes se autoproclaman entendidos en la materia no destacarán que hay datos exclusivos, por ejemplo, o incluso los ponen en duda solo porque ellos no lo saben. Hay una enorme cantidad de material nuevo en esta biografía, es la verdad.

¿Cuál es la mayor diferencia de escribir sobre alguien vivo o alguien que ya murió?



Primero la posibilidad de entrevista, desde ya, y la autorización. Según las leyes británicas, no hay autorización en retrospectiva: si ya está muerto, no es oficial.



En mi experiencia, no es más que el personaje lo que se destaca junto a su historia personal. Sé de gente que lo ha hecho con casos históricos. Mismo con McCartney, cuando dio el ok y hasta me dio información, hubo cosas que no utilicé en función de mantener una estructura narrativa de investigación más minuciosa dirigida hacia otro lado.



Por favor describa el momento cuando recibió el email del asistente de McCartney..



Muy emotivo. Asombro, sorpresa. No me había ocurrido eso con el libro de The Beatles. O cuando hice el de John Lennon tuve ayuda de él pero indirectamente: sus representantes legales me contestaron algunas preguntas por email sobre su vida. Pero esto fue una verdadera sorpresa, además me contestó inmediatamente.



¿Cuál de sus libros disfrutó más?



No se disfruta. Escribir es un trabajo y quizá sea un trabajo que la gente interprete que se disfruta cuando en realidad es el único trabajo que uno sabe hacer. Ya elegir el tema es un trabajo muy duro, muy pesado. Claro que también tiene sus momentos divertidos pero es básicamente poner en su lugar todos los hechos cronológicos que han sucedido en la historia que se cuenta. Insisto con que es una tarea muy ardua.



Puede no responder, ¿qué Beatle no le gusta?



John Lennon. Paul McCartney es más querible.



Es vegetariano, claro (risas).



Por ejemplo, me pasó con Eric Clapton que empecé su trabajo como uno más y sin conocerlo pero cuando dí con él resultó mucho más agradable de lo que creí que podía ser, dulce, amable.



Un tipo centrado, tranquilo, que se dedica a la meditación, muy místico. El que menos me gusta es Ringo, considero que es uno de los tipos más afortunados de la historia; estuvo en el lugar correcto en el momento preciso.



¿Cuál es su próximo libro?



Sale la biografía de Eric Clapton en pocos meses, esperaremos a que pase el furor del libro de Paul McCartney pero ya está listo. Además, si bien me gustaría embarcarme en alguna novela, tengo listas dos comedias musicales con la producción de ambas ya prestas.