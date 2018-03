Hallan entierros fúnebres preincaicos en la costa norte de Perú

Un grupo de arqueólogos halló restos de 77 seres humanos, entre ellos los de diez niños que fueron sacrificados, de más de 1 500 años de antigüedad en una zona urbana de la costa norte de Perú.

“Cuando realizábamos trabajos previos para la instalación de agua potable, hemos encontrado en la vía pública hasta 77 entierros de más de 1 500 de antigüedad ” , dijo a la AFP el arqueólogo Víctor Campaña.



Por ley, cuando se hacen excavaciones para obras públicas o construcciones privadas en Perú, primero se debe verificar si hay o no restos arqueológicos.



El director del proyecto explicó que dentro de los entierros estaban los restos de diez niños que fueron sacrificios de habitantes de cultura preincaica Chimú.



Los chimús "han ofrendado y sacrificado a niños. Tienen cortes y fracturas en las costillas para extirparles el corazón posiblemente", indicó Campaña al explicar que en el sitio del hallazgo hay un lugar de sacrificios.



La chimú era una cultura preincaica del antiguo Perú surgida en la costa norte entre los años 1000 y 1200 de la era cristiana.



Además fueron encontrados los restos de 47 camélidos, 130 vasijas de cerámica, estatuillas, anzuelos, artefactos de metal y 49 conchas de spondylus.



Según Campaña, los entierros corresponden a las culturas salinar (400 años a de C. a 200 años a de C.) y virú (150 años a. de C. a 500 d. de C.) y Chimú.



También se hallaron restos de vasijas moche (600 a 700 años d. de C.). “Hay una serie de corredores y construcciones que nos hace suponer que ha habido una ocupación constante aquí ” , explicó Campaña.

Artículos de alfarería de más de 1 500 años de antigüedad, que se encontraron en el pueblo costero norteño de Huanchaco, en Perú. Foto: AFP/Archivo.

Los entierros fueron encontrados a lo largo de varias calles del centro poblado Las Lomas del distrito costero de Huanchaco, en el norte de Perú.



El investigador informó que los trabajos, que continúan en la zona urbana, se iniciaron el 23 de octubre de 2017.



“Justamente hemos encontrado un depósito que fue utilizado como tumba. Presenta una estructura circular, la cual ha sido sellada y sobre ese sello ha tenido huesos disturbados. Esta tumba presenta dos individuos completos ” , resaltó el arqueólogo.



Campaña indicó que estos entierros estaban dentro de un corredor formado por muros de piedra grandes, lo que permite determinar la importancia del sitio. Asimismo debajo de ello hay otras obras de arquitectura que por ahora se van a dejar intactas.

Arqueólogos trabajan en el sitio de excavación donde se encontraron restos humanos en el pueblo costero norteño de Huanchaco. Foto: AFP, Archivo

Estas excavaciones forman parte del Proyecto de Rescate Arqueológico 'Las Lomas 2017-2018', impulsado por la Municipalidad de Huanchaco, a fin de ejecutar en la zona un proyecto de agua potable y alcantarillado.



El alcalde de Huanchaco, José Ruiz Vega, indicó que luego del rescate arqueológico se harán las obras de las redes de agua potable y alcantarillado que beneficiarán a unos cinco mil pobladores.