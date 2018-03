Los perros son aptos para ser compañeros de ejercicio

No importa el tamaño, la raza o la edad. A los perros les encanta jugar y correr. Para ellos no existe un mejor plan que salir a disfrutar de la naturaleza en compañía de sus humanos preferidos y con ello también satisfacen sus necesidades físicas y mentales.

La recomendación de la cantidad de ejercicio depende del animal y el estilo de vida que tienen. Esteban Arcos, médico veterinario, recomienda que a diario caminen “al menos durante 30 minutos”. Señala que es importante inculcar el hábito de la caminata desde temprana edad para evitar los jaloneos. La rutina también hará que el can no se desespere y busque salir corriendo.



Un perro equilibrado necesita disciplina, cariño y ejercicio. Esto último les ayuda a liberar su energía y estar tranquilos. “Muchas veces las personas adoptan o compran perros pequeños y piensan que pueden estar en un departamento sin salir a caminar o ejercitarse”, cuenta el médico veterinario Esteban Arcos. “Resulta que muchas veces esos perros pequeños como el jack russel o los basset hound tienen muchísima energía”-



Sin embargo, algunos perros se caracterizan por ser más activos y deportistas. Según el American Kennel Club, los pastores alemanes, pastores belgas, huskies siberianos, dálmatas y pointers son excelentes animales para personas que aman el deporte. Los golden retriever y labradores retriever disfrutan el agua, por lo que los juegos que involucran nadar y recuperar objetos de piscinas o lagos pueden ser muy divertidos para ellos y sus humanos.



Deborah Torres promueve un estilo de vida sano con las mascotas. Su organización, Vamos Perros, organiza excursiones para que las mascotas y sus dueños disfruten de la naturaleza. Han visitado lugares como el Rucu Pichincha, los lagos de Imbabura, la cascada del Gallo de la Peña, el Cotopaxi y Umachaca, entre otros destinos cerca de Quito.



Las ‘canminatas’ se organizan según la dificultad y cuentan con guías especializados, snack, monitor canino y bebidas hidratantes. “Pueden participar personas con o sin experiencia”, aclara Torres.

Para ella es fundamental que se realicen este tipo de actividades pues fortalecen el vínculo entre las mascotas y sus dueños.



“También estamos generando conciencia sobre la tenencia responsable y el cuidado del ambiente porque hablamos de la importancia de no dejar a las mascotas abandonadas y también de recoger nuestros desechos cuando vamos de paseo”, comenta. En los eventos también se promueve la socialización responsable de mascotas.



“El ejercicio es necesario, pero también debe hacerse de forma responsable. Hay que asegurarse de que las mascotas estén en buen estado de salud y bien hidratadas”, apunta Arcos. Recomienda, por eso, llevar agua suficiente y salir en horas en las que el sol no sea muy fuerte.



Un aspecto final que se debe tomar en cuenta es la seguridad. Las mascotas deben ir siempre con collar y traílla, además de una placa con identificación.



No olvide

​

Hidratación. En paseos largos conviene llevar agua fresca y limpia para la mascota en una botella y un plato o recipiente.



Nutrición. Una buena alimentación ayudará a que los animales tengan sus músculos y huesos fuertes. Se evitarán lesiones en el ejercicio.



Clima. Se debe evitar salir entre las 10:00 y 16:00, o cuando el sol está muy fuerte. Las mascotas pueden deshidratarse rápidamente.



Seguridad. Por ley todos los animales de compañía en espacio público deben usar collar y correa. También se recomienda una placa de identificación.



Descanso. Así como es importante el ejercicio, los dueños de animales de compañía deben asegurarse de que sus mascotas descansen.



Vitaminas. Los perros deportistas pueden beneficiarse de vitaminas para cuidar sus articulaciones y músculos activos.